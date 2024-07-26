保監局接管泰禾　消息稱公司有9萬張保單　資產足夠應付保險負債

保監局委任經理接管泰禾人壽保險，為香港首家被保監局接管的香港壽險公司。消息人士表示，目前泰禾人壽有9萬張保單，全部將繼續有效，不受接管影響。這些保單以人壽保單為主，當中分紅類保單佔大部分，目前有足夠資產應付約180億港元的保險負債。而若果所有投保人退保，若計及投保人賠償，預計需要資產低於180億港元。



強調有能力履行對保單持有人的合約責任

保監局發言人表示，委任經理接管泰禾人壽是個別事件，監管制度是健全及具前瞻性的，香港所有獲授權保險公司均有能力履行其對保單持有人的合約責任。

消息人士表示，目前未有其他類似個案，會被保監局委任經理接管。全港保單數目達1,500萬張，今次受影響的泰禾人壽保單僅有9萬張，金額佔比料也少於1%，相信不會對香港保險市場帶來太大影響。

該消息人士表示，泰禾人壽目前資金充裕能夠維持現有營運，員工數目也足夠應對保單人需求，加上委任經理的幫助，有信心維持正常運作。

資金充裕能維持正常運作

消息人士認為，人壽保單長達數十年，應該避免提早退保。保監局委任經理目的是確保客戶服務、保單繳交及理賠等工作保持正常運作。同時，泰禾人壽被隔離香港資產，委任經理將評估情況，決定如何保障資產及資金用於對保單持有人的承諾。

泰禾人壽在2019年底至2020年初，以22億港元買入母公司的債券相連的結構性票據及投資基金，自2020年7月起，債券出現違約。保監局已出台措施提升監管，包括其在香港銀行的存款及資產，防止其與母公司關聯交易，及限制人壽投資。泰禾人壽其後進行策略檢討，希望出售公司，找新投資者注資或收購，但至今未有相關進展。

望尋覓白武士唯未有進展

泰禾人壽其後在2022年及2023年嚴重逾期或沒有向保監局提交財務報表，核數師稱無法表達意見。去年8月，保監局提升行動，委任羅兵咸永道為顧問，支援內部監管。顧問對泰禾人壽提出建議，但奈何無法律權利。至今年中，泰禾活躍董事長期不足，也未能滿足三分之一獨立董事要求。

消息人士稱，委任經理接管泰禾人壽為目前最佳方案去保障保單持有人利益，同時穩定市場。

另外，保監局希望提醒公眾， 由於人壽保單一般年期較長， 保單持有人應仔細評估自 身 情況，切勿倉卒作出決定 。所有由泰禾人壽發出的保單均不受響。 經理會負責維持泰禾人壽的業務全面正常運作，包括客戶服務﹑收取保費及處理理賠等。