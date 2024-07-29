阿里等科技股上揚 內險股獲追捧 港股升幅擴至228點｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市於上周五（26日）全面上揚，其中道指升654點，報40589點，標指升59點，收市報5459點，納指升176點，報17357點。亞太區股市方面，今日（29日）日本股市早段升逾千點，重上38000點，韓股早段升逾1.5%。匯市方面，美元兌日圓變化不大，英鎊兌美元升0.1%。
【11:14】港股升幅擴大至228點
港股升幅擴大，恒指最新報17249點，升228點，國指升73點，報6083點，科指升28點，報3472點。
阿里（9988）升4.4%，小米（1810）升2.6%，京東（9618）升1.9%，百度（9888）升1.6%。
內險股方面，平保（2318）升1.8%，國壽（2628）升1.7%。
油股上揚，中海油（0883）升2.8%，中石化（0386）升1.6%。
【10:08】港股維持逾百點升幅
港股維持逾百點升幅，恒指最新報17165點，升144點，國指升43點，報6054點，科指升13點，報3457點。
阿里（9988）升3.8%，小米（1810）升2.7%。
領展（0823）升2.2%。
【09:25】港股高開175點
恒指高開175點，最新報17186點，國指最新報6074點，高開64點，科指最新報3491點，高開48點。
中資電訊股今早走勢個別，聯通（0762）低開0.9%，中移動（0941）高開0.3%，中電信（0728）低開0.2%。
汽車股方面，蔚來（9866）高開3.7%，理想汽車（2015）高開0.4%，小鵬（9868）高開3.4%，比亞迪（1211）高開1%。
科技股方面，阿里（9988）高開2.3%﹑騰訊（0700）高開1.5%﹑小米（1810）高開1.6%﹑美團（3690）高開1.6%，京東（9618）高開2%。
金融股方面，將於周三公布業績的滙豐（0005）開0.9%，友邦（1299）高開1.4%﹑港交所（0388）高開1.3%。