港股曾失守萬七點 蒙牛瀉逾半成 阿里健康跌3.8%｜持續更新
美國股市於周一（29日）走勢個別，道指跌49點，報40539點，標普指數升4點，報5463點，納指升12點，報17370點。亞太區股市方面，日股今日（30日）早段跌逾200點，韓股跌約1%。匯市方面，歐元及英鎊兌美元輕微轉弱，美元兌日圓續於154左右徘徊。商品市場方面，油價早段跌約0.2%，現貨金跌0.1%。
【10:12】港股再跌穿萬七點
港股曾失守17000點，最新報17012點，跌226點，國指跌92點，報5988點，科指跌43點，報3422點。
蒙牛（2319）挫5.6%，中國宏橋（1378）跌3.8%，阿里健康（0241）跌3.4%。
【09:49】港股跌幅擴大至173點
港股跌勢加劇，恒指最新報17064點，跌173點，國指跌72點，報6008點，科指跌32點，報3433點。
蒙牛（2319）跌3.6%，潤地（1109）跌3.4%，信義光能（0968）跌2.5%，中海油（0883）跌2.4%。
藥明系逆市上揚，藥明康德（2359）升6.3%，藥明生物（2269）升3.6%。
【09:25】港股高開43點
恒指低開43點，最新報17194點，國指低開15點，最新報6065點，科指最新報3464點，低開1點。
科技股今早走勢個別，阿里（9988）高開0.1%﹑騰訊（0700）低開0.8%﹑美團（3690）高開0.2%﹑小米（1810）低開0.7%﹑京東（9618）低開0.7%。
汽車股方面，小鵬（9868）低開0.6%﹑蔚來（9866）低開0.6%﹑理想汽車（2015）高開1.5%﹑比亞迪（1211）低開0.6%。
金融股方面，渣打（2888）今午公布中期業績，低開0.4%﹑將於明日公布業績的滙豐（0005）低開0.7%﹑友邦（1299）平開﹑港交所（0388）平開。
內房股方面，龍湖（0960）平開﹑潤地（1109）低開1.1%﹑中海外（0688）低開0.8%。
消費股方面，農夫山泉（9633）平開﹑潤啤（0291）平開﹑蒙牛（2319）低開1.3%。