恒指午後升逾300點　滙豐績後彈2%　恒生插近3%｜持續更新

聯儲局展開一連兩日議息會議，美股繼續波動及分化，道指收市漲203點或0.5%，報40743點，惟納指收市跌1.28%，報17147點。其中，輝達(Nvidia)股價一度插水7%。市場關注美股氣氛對港股影響，17000點保衛戰成焦點。



【13：00】港股午後升351點

恒生指數午後升351點，報17353點。科指升3.11%，報3520點。

阿里巴巴（9988）升逾2%，騰訊（0700）、美團（3690）升逾3%。

滙豐 （0005） 績後升逾2%，恒生 （0011） 跌近3%。

【12：00】港股半日升323點

恒生指數半日升323點，報17326點，成交620.8億元。科指升2.9%，報3513點。

ATM升2%至3%，滙豐 （0005） 績前升1.5%，恒生銀行（0011）升近1.67%。

藥明系造好，藥明生物 （2269） 升逾8%，藥明康德 （2269） 升逾7%。

【11:14】恒指升近300點

恒指升279點，報17282點。科指升2.58%，報3502點。

小米（1810）升3%，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）升逾2%。

藥明生物（2269）、藥明康德 （2359） 升逾8%，分別報11.36元、32.15元。

滙豐 （0005） 績前升逾1%，創科 （0669） 升近4%。

【10:10】恒指升逾百點

恒指升138點，報17141點。科指升1.22%，報3455點。

ATM個別發展，滙豐 （0005） 績前升逾1%，創科 （0669） 升近5%。

渣打 （2888） 績後續造好，股價早段再升逾3%。普拉達 （1913） 半年歸屬於集團的收入淨額為3.8億歐元，按年升25.7%，股價升逾5%。

昨挫逾一成的恒隆地產 （0101） 隨市反彈1%，高見5.7元。

【09:45】恒指升近百點

恒指維持不足百點升幅，現升92點或0.54%，報17095點。

創科實業﹙0669﹚升3.85%，報99.65元，為表現最佳藍籌股。另外，金沙中國﹙1928﹚亦升2.06%，表現優於大市。

科技股方面，美團﹙3690﹚升1.12%、阿里巴巴﹙9988﹚升0.39%、騰訊﹙0700﹚則跌0.39%。

滙豐績前維持逾1%升幅。

【09：29】恒指高開67點

恒指高開67點或0.4%，報17070點；國指升22點或0.38%，報6009點；科指升5點或0.17%，報3419點。

滙控(0005)今日公布業績，股價高開1.1%，報67.6元。

普拉達﹙1913﹚高開逾8%，該股中期純利升26%。