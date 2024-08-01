內地股市低收　港股最新轉跌19點｜持續更新

美國聯儲局於周四（1日）凌晨公布議息結果，將聯邦基金利率維持於5.25厘至5.5厘。主席鮑威爾於記者會上指出，或會有可能在今年9月議息會議減息。受到當地鴿派言論刺激，美國三大指數於周三（31日）高收，道指升99點，報40842點，標普指數升85點，報5522點，納指升451點，報17598點。



【15:17】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報2932點，跌6點，深成收市報8673點，跌80點，滬深300指數收市報3419點，跌22點，創業板指數收市報1665點，跌22點。

港股最新報17325點，跌19點。

【14:22】港股午後轉升18點

港股走勢午後逆轉，最新報17362點，升18點，國指跌4點，報6102點，科指跌24點，報3492點。

對息口敏感的收息股普遍上揚，電能（0006）升4.4%，報52元，長建（1038）升3.2%，領展（0823）升3%﹑煤氣（0003）升3%，中電（0002）升2.7%。

【12:45】港股半日跌33點

港股今早走勢反覆，恒指半日收市報17311點，跌33點，國指跌22點，中午收市報6084點，科指跌45點，報3471點，成交額為532億元。

車股今早表現疲弱，理想汽車（2015）跌1.8%，中午收市報75.3元，蔚來（9866）跌3.5%，小鵬（9868）跌3.7%，比亞迪（1211）跌0.4%，中升（0881）跌6.9%。

科技股方面，阿里（9988）及騰訊（0700）均升0.5%，美團（3690）升0.3%，小米（1810）跌1.2%，京東（9618）跌穿100元，中午收市報99.05元，跌4.8%。

內需及消費股方面，農夫山泉（9633）跌3%，中午收市報29.55元，康師傅（0322）升1.8%，蒙牛（2319）跌1.5%，百威亞太（1876）跌2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%，中午收市報69.5元，友邦（1299）升0.9%，港交所（0388）跌1.1%。

內房股方面，龍湖（0960）跌4.3%，潤地（1109）跌3%，中海外（0688）跌1.3%。

李寧（2331）跌5.8%，安踏（2020）跌2.8%。

【11:15】港股反覆偏軟

港股反覆偏軟，恒指最新報17280點，跌64點。

李寧（2331）跌6.4%，中升（0881）跌5.9%，京東（9618）跌4.4%，龍湖（0960）跌4.1%。

【09:50】日圓升幅擴大 日股跌勢增

日圓升幅擴大，截至上午9時49分，每百日圓兌港元報5.249，升0.77%。

日本股市跌勢擴大，截至今早9時48分，報37849點，跌1274點。

港股走勢反覆，最新報17255點，跌89點。

日元・日圓・日圓貶值・兌換日圓・唱yen・日本經濟・日本出口：圖為2022年9月22日路透社發布的設計圖片，相中可見日圓紙幣。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

【09:25】港股低開16點

恒指最新報17327點，低開16點，國指最新報6101點，低開5點，科指低開13點，最新報3503點。

滙豐（0005）高開不足0.1%，報70元，恒生（0011）低開2.6%，渣打（2888）低開1.3%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升0.9%，小鵬（9868）跌0.8%，蔚來（9866）無升跌。

科技股方面，阿里（9988）跌0.1%，騰訊（0700）升0.4%，美團（3690）跌1.1%，小米（1810）跌0.4%。

消費股方面，百威（1876）平開，潤啤（0291）低開0.8%，蒙牛（2319）高開0.2%。

【08:39】日股早段瀉逾900點

亞太區股市走勢個別，其中日本股市於今日早段錄得逾900點跌幅。截至上午8時32分，日經指數最新報38153點，跌970點；韓股升12點，報2783點。

匯市方面，美匯指數跌0.08%，報104.01。美元兌日圓再次處於150以下，報149.78，跌0.13%，歐元兌美元升0.02%，報1.0828，英鎊兌美元報1.2853，跌0.02%。每百日圓兌港元最新報5.215，升0.19%。

商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.9%，報78.61美元；紐約期金每盎司最新報2,490.8美元，升0.72%。