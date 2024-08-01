日圓兌港元挑戰5.25算　日股瀉1300點　港股最新跌89點｜持續更新

美國聯儲局於周四（1日）凌晨公布議息結果，將聯邦基金利率維持於5.25厘至5.5厘。主席鮑威爾於記者會上指出，或會有可能在今年9月議息會議減息。受到當地鴿派言論刺激，美國三大指數於周三（31日）高收，道指升99點，報40842點，標普指數升85點，報5522點，納指升451點，報17598點。



【09:50】日圓升幅擴大 日股跌勢增

日圓升幅擴大，截至上午9時49分，每百日圓兌港元報5.249，升0.77%。

日本股市跌勢擴大，截至今早9時48分，報37849點，跌1274點。

港股走勢反覆，最新報17255點，跌89點。

日元・日圓・日圓貶值・兌換日圓・唱yen・日本經濟・日本出口：圖為2022年9月22日路透社發布的設計圖片，相中可見日圓紙幣。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

【09:25】港股低開16點

恒指最新報17327點，低開16點，國指最新報6101點，低開5點，科指低開13點，最新報3503點。

滙豐（0005）高開不足0.1%，報70元，恒生（0011）低開2.6%，渣打（2888）低開1.3%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升0.9%，小鵬（9868）跌0.8%，蔚來（9866）無升跌。

科技股方面，阿里（9988）跌0.1%，騰訊（0700）升0.4%，美團（3690）跌1.1%，小米（1810）跌0.4%。

消費股方面，百威（1876）平開，潤啤（0291）低開0.8%，蒙牛（2319）高開0.2%。

【08:39】日股早段瀉逾900點

亞太區股市走勢個別，其中日本股市於今日早段錄得逾900點跌幅。截至上午8時32分，日經指數最新報38153點，跌970點；韓股升12點，報2783點。

匯市方面，美匯指數跌0.08%，報104.01。美元兌日圓再次處於150以下，報149.78，跌0.13%，歐元兌美元升0.02%，報1.0828，英鎊兌美元報1.2853，跌0.02%。每百日圓兌港元最新報5.215，升0.19%。

商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.9%，報78.61美元；紐約期金每盎司最新報2,490.8美元，升0.72%。