中指院稱內地上月百城二手樓價按年跌6.6%　新樓售價則年升1.64%

中指研究院報告稱，7月百城二手住宅平均價格為每平方米14,653元（人民幣‧下同），按月下跌0.74%，跌幅較6月擴大0.01個百分點，且為連續27個月按月下跌；按年跌幅為6.58%。



7月，全國百城新建住宅平均價格為每平方16,443元，按月升0.13%，按年升1.64%。

從房價升跌城市數量看，7月百城二手住宅價格按月下跌城市數量為100個，已連續4個月出現百城二手房價格集體下跌。百城新建住宅價格按月下跌城市數量為39個，較6月增加4個。

料核心城市樓市逐漸企穩

報告稱，整體來看，在二十屆三中全會精神指引下，住房制度改革與政策優化節奏有望進一步加快。長期來看，租購併舉住房制度建設、房地產發展新模式構建將加速，「市場+保障」的住房供應體系將不斷完善。短期來看，因城施策將進一步落實，地方政府將獲得更多調控自主權，未來核心城市供需兩端政策仍有優化可能。

展望未來，報告指，隨着政策支持進一步落地見效，核心城市房地產市場有望逐漸企穩，同時下半年在高基數影響減弱下，全國新房銷售按年降幅預計將有所收窄。