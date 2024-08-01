港零售額連跌4個月　謝邱安儀料或跌至明年年初　港人北上成常態

本港今年6月的零售業總銷貨價值的臨時估計為299億元，按年下跌9.7%。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，3月至6月零售額已連跌四個月，形容零售業步入相當困難的階段。



謝邱安儀指出，港人北上消費已成常態，再加上港匯高企、旅客消費習慣改變等因素，今年農曆新年過後，零售市道持續疲弱，「假如冇特別節日，零售額基本唔過300億元」，預計零售額跌勢至少持續至今年年底，甚至至明年年初。

至於剛過去的7月，謝邱安儀表示，85%受訪商戶指生意有單位數至二至四成的跌幅，甚至有個別商戶反映有中雙位數的跌幅，協會認為這是由於去年7月高基數所影響。另外，不少商場有奧運直播，人流有改善，但生意沒有明顯升幅。

謝邱安儀表示，零售業處於轉型階段，希望業主能減租。（資料圖片）

零售業處於轉型階段 冀業主減租

展望8月，她稱，大致情況與7月相若，超過八成受訪商戶指有單位數至二至四成的跌幅，一成受訪商戶料生意有升幅，主要由於商戶加大推廣。

她又指，大部分商戶指今年上半年邊際利潤（銷售所得扣除變動成本的差額）按年下滑，當中租金佔比有所上升，「我哋賺既錢都拎去交租」。強調零售業處於轉型階段，希望業主減租，令零售商戶能維持經營。