港股跌幅擴至逾300點兼失守萬七點關　周大福逆市上揚｜持續更新

美國經濟數據遜預期，其中7月ISM製造業指數為46.8，不及市場預期的48.8。數據公布後引發投資者對美國經濟前景憂慮，加上中東局勢緊張，觸發反映投資者恐慌情緒的VIX指數抽升13.63%，報18.59。當地股市則全面下挫，其中道指挫494點，收市報40347點，標普指數跌75點，報5446點，納指跌403點，報17195點。



【09:38】港股跌逾300點

港股跌幅擴大兼跌穿17000點，恒指最新報16962點，跌342點，國指跌108點，報5978點，科指跌69點，報3406點。

周大福（1929）逆市升1.3%，報6.94元，並為目前唯一錄得升幅的藍籌股。

【09:25】港股低開279點

港股受外圍股市拖累，低開279點，最新報17025點，國指最新報5995點，低開90點，科指最新報3417點，低開59點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）低開1.9%，騰訊（0700）低開1.3%，美團（3690）低開1.3%，小米（1810）低開1.9%，京東（9618）低開1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）低開3.6%，渣打（2888）低開4.5%，友邦（1299）低開2.2%，港交所（0388）低1.5開%。

消費股方面，農夫山泉（9633）低開0.7%，潤啤（0291）低開2.1%，蒙牛（2319）低開2.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.6%，蔚來（9866）低開6.8%，小鵬（9868）低開3.6%。

息口敏感股方面，長建（1038）低開0.9%，電能（0006）低開1%，領展（0823）低開0.4%。

【08:36】亞太區股市全下挫

美股下瀉亦波及亞太區股市，其中日本股市曾瀉近1,900點或半成。截至上午8時31分，日股報36377點，跌1,722點。韓股跌73或2.6%，報2704點，澳洲股市跌1.9%，報7,963點。

至於匯市方面，反映美元走勢的美匯指數最新報104.37，跌0.05%。英鎊兌美元最新報1.2726，跌0.1%，歐元兌美元跌0.03%，報1.0788。美元兌日圓險守149，報149.04，跌0.21%。每百日圓兌港元最新報5.246，升0.19%。

商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金每盎司最新報2,491.2美元，升0.42%，現貨金最新報2,450.26美元，升0.16%。紐約期油每桶最新報76.71美元，升0.52%，布蘭特期油最新報79.87美元，升0.44%。