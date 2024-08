滙豐及渣打挫逾3%　美團瀉4.2%　港股半日跌354點｜持續更新

美國經濟數據遜預期,其中7月ISM製造業指數為46.8,不及市場預期的48.8。數據公布後引發投資者對美國經濟前景憂慮,加上中東局勢緊張,觸發反映投資者恐慌情緒的VIX指數抽升13.63%,報18.59。當地股市則全面下挫,其中道指挫494點,收市報40347點,標普指數跌75點,報5446點,納指跌403點,報17195點。



港股半日挫逾300點,並且跌穿17000點。恒指最新報16950點,跌354點,國指跌5969點,跌116點,科指跌80點,報3396點,成交額為480億元。

資源股下挫,宏橋(1378)及洛鉬(3993)均跌4.7%,中鋁(2600)跌4.1%,江西銅(0358)跌3.4%,神華(1088)跌1.4%。

消費股方面,農夫山泉(9633)升0.5%,潤啤(0291)升0.6%。

金融股方面,渣打(2888)跌3.9%,中午收市報73.05元,滙豐(0005)跌3.4%,恒生(0011)跌2.5%,友邦(1299)跌2.2%,港交所(0388)跌1.9%。

汽車股方面,蔚來(9866)跌7.9%,比亞迪(1211)跌4.4%,小鵬(9868)跌3.9%,理想汽車(2015)跌0.1%。

科技股方面,美團(3690)跌4.2%,小米(1810)跌3.6%,阿里(9988)跌2.3%,京東(9618)跌1.7%,騰訊(0700)跌1.6%。

資源股今早普遍下跌,中國宏橋(1378)跌5.8%,紫金(2899)跌4.4%,中海油(0883)跌4.1%。

金融股再下挫,滙豐(0005)跌3.8%,最新報65.65元,恒生(0011)跌2.2%,報90.3元,渣打(2888)跌4.5%,友邦(1299)跌2.1%,中銀(2388)跌1.6%。

港股跌幅擴大兼跌穿17000點,恒指最新報16962點,跌342點,國指跌108點,報5978點,科指跌69點,報3406點。

周大福(1929)逆市升1.3%,報6.94元,並為目前唯一錄得升幅的藍籌股。

港股受外圍股市拖累,低開279點,最新報17025點,國指最新報5995點,低開90點,科指最新報3417點,低開59點。

科技股今早表現疲弱,阿里(9988)低開1.9%,騰訊(0700)低開1.3%,美團(3690)低開1.3%,小米(1810)低開1.9%,京東(9618)低開1.6%。

金融股方面,滙豐(0005)低開3.6%,渣打(2888)低開4.5%,友邦(1299)低開2.2%,港交所(0388)低1.5開%。

消費股方面,農夫山泉(9633)低開0.7%,潤啤(0291)低開2.1%,蒙牛(2319)低開2.5%。

汽車股方面,理想汽車(2015)低開0.6%,蔚來(9866)低開6.8%,小鵬(9868)低開3.6%。

息口敏感股方面,長建(1038)低開0.9%,電能(0006)低開1%,領展(0823)低開0.4%。

美股下瀉亦波及亞太區股市,其中日本股市曾瀉近1,900點或半成。截至上午8時31分,日股報36377點,跌1,722點。韓股跌73或2.6%,報2704點,澳洲股市跌1.9%,報7,963點。

至於匯市方面,反映美元走勢的美匯指數最新報104.37,跌0.05%。英鎊兌美元最新報1.2726,跌0.1%,歐元兌美元跌0.03%,報1.0788。美元兌日圓險守149,報149.04,跌0.21%。每百日圓兌港元最新報5.246,升0.19%。

商品市場方面,於亞洲交易時段,紐約期金每盎司最新報2,491.2美元,升0.42%,現貨金最新報2,450.26美元,升0.16%。紐約期油每桶最新報76.71美元,升0.52%,布蘭特期油最新報79.87美元,升0.44%。

