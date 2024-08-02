本港次季食肆總收益按年跌2.1%　政府：短期仍面對壓力

政府統計處公布，今年第二季的食肆總收益價值的臨時估計為269億元，按年下跌2.1%；食肆購貨總額的臨時估計為85億元，按年下跌4%。



扣除期間價格變動的影響後，今年第二季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌4.6%。今年第二季與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計下跌2.8%，但以數量計則上升2.1%。

按食肆類別分析，今年第二季與按年比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌7.3%及10%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌3%及4.6%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升7.9%及4.7%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌6.7%及9.7%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計上升0.3%，但以數量計則下跌3.3%。

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政府：短期仍面對壓力

政府發言人表示，在旅客和市民消費模式轉變的影響下，今年第二季食肆總收益價值按年下跌2.1%。扣除價格變動及季節性因素後，食肆總收益以數量計按季則回升2.1%，反映行業表現有所回穩。

展望未來，雖然食肆業務表現在短期內仍會面對壓力，但整體經濟繼續增長，市民就業收入增加，以及特區政府大力推動盛事經濟和提振市面氣氛，都有助支持食肆業務。