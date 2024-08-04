大非農數據震散美股　美債升預示年內要減3次息?｜伽羅華

有對沖基金向客戶發信，內容主要是質疑Nvidia股價被過度炒作，同時稱基金已避免沾手納指七雄等「泡沫股」，適逢上周五公布的7月份非農數據差勁，令市場擔憂美國經濟衰退，Nvidia股價又打回原型，美股美債好像重回大時代。

上周美股大起大落，但跌的時間多，以科技股為主的納指成重災區，全周跌3.35%，報16,776，蘋果公司從高位累跌6%，微軟則累跌9%，但兩者的預測市盈率分別為29.67和30.77倍，股價處相對合理水平，Alphabet與Meta的更低，僅20多倍，Nvidia的為41倍，雖然是七雄股中股價第二貴，但仍遠低於Tesla的88.5倍，所以投資者慎入Tesla，一則是全球電動車產業出現內卷，另一是馬斯克涉足政治太深，恐他沒太多時間處理實務。

論七雄市盈率，整體較2000年科網泡沫前健康，但局部過熱的情況是存在，特別是市場期望AI為科技股帶來的利好有些過龍，自2022年11月ChatGPT 3.5面世，Nvidia股價已升6倍，其他圍繞AI產業的二三線股升幅更驚人，但這些AI概念股最新季度業績卻有參差，令投資者開始反思AI熱潮是否被炒過龍，以及不同股份受惠AI的程度。

圖為2024年3月28日，2022年5月鏡頭拍到英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

Nvidia遭對沖基金質疑「過度炒作」

Nvidia是先於7月初首被券商New Street的Pierre Ferragu唱淡降級，近日媒體爆出對沖基金Elliott Management致股東函，稱Nvidia股價正處於「泡沫」，推動其股價暴升的AI技術「被過度炒作」。信函並指，迄今尚未見「與炒作相稱價值」的AI軟體面世，但它也不鼓勵投資者為此造空科技股，指造空等如自殺行為。

Elliott認為，Nvidia股價受惠AI的程度被高估，說法見仁見智。先不說當今有沒有AI的killer apps面世，因為大家對killer apps的定義已經較以前嚴格，現在談的是如何將AI應用面向零售端，現時不少公司為建立AI語言大模型投入巨大投資，但投資未必與回報成正比，這就要看企業利用AI後所帶來的效益。目前投資者寄望只要iOS平台將這些應用普及，從而令蘋果公司受惠，蘋果公司市值近月也因此被推高至3.43萬億美元，再拋離微軟的3.05萬億美元成全球最大市值的公司，反而Nvidia市值回軟至2.83萬億美元。

以Nvidia為首的AI晶片產業無疑是今輪AI熱潮的首批受惠者，但受由建立語言大模型至產生一定數目的killer apps，能讓AI應用進一步普及，這過程需要多長時間是難以逆料，而且沒有軟體應用的營收資金回籠，企業對AI晶片的投資亦很快回軟，進而拖累Nvidia股價的高增長。

2024年3月25日微軟在巴黎辦公室外的公司標誌（Reuters）

微軟季內投入增八成 以AI優化雲服務

在微軟最新季度財報，或許可以從其雲業務的AI優化的業務增長，來量度能為企業客戶帶來的效益提升。財報數據顯示，由於Copilots和Azure OpenAI Service的擴展，及資本開支投資增加，微軟季內的資本開支達190億美元，按年升八成，超出了大部分投資者的預期，亦是微軟史上最大資本開支的持續增長。

微軟是AI的投資大戶，對AI前景一向信心滿滿，以應用端來說可能是科技股之冠，應該不會低於Meta在AI的投入，季內Azure業務增長按年29%，當中8%來自AI貢獻，屬於合理水平。然而，隨着科技股股價屢創高位下，投資者對科技股增長動力由質疑漸變為擔憂，納指顯然已失去上升動力。

上周另一焦點是美聯儲議息會議，雖然主席鮑威爾已明言在9月議息會議加入減息的議程，但大非農報告的失業率較預期差，再引起人們對美國經濟衰退的擔心，10年期美債收益率升穿3.8%，反映市場憧憬今年有可能減3次息。不過，就算9月減息，期間美股市況可能已換了人間，投資者聽美聯儲說減息已超過一年，等待減息的耐性已消失殆盡。

日圓勁升 日股有或試三萬四關

在大非農數據公布後，美國里士滿聯儲主席Thomas Barkin說數據並不夠好，但也算得上「合理的」。他是今年FOMC可投票的委員，他的言論反映勞動市場放緩是意料之內，而投資者對經濟衰退之說則過度反應。以目前經濟數據就妄斷美國經濟衰退，實際上也不合乎邏輯。

根據報告，7月新增就業崗位11.4萬個，遠低於預期。私營部門新增就業崗位9.7萬個，爲去年 3 月以來的最小增幅。失業率從 4.1%上升至 4.3%，較預期的持平為差。不過，工資增長也低於預期，按月增長0.2%，按年增長3.6%，低於上個月的0.3%和3.8%（從 3.9% 修訂）。按年工資增長為三年多來最低水平，可以視為高息政策壓抑通脹之餘，亦令最難駕馭的工資增長放緩，這在美聯儲看來是貨幣緊縮政策開始發揮作用。

在美國減息憧憬與日本央行加息的叠加效應下，美匯指數跌至五個月低點103.20，延續跌破關鍵 200日移動線的勢頭，日圓勁升至1美元兌146.54，日圓從低位反彈近一成，借低息日圓投資的套息交易首當其衝，紛紛拋售資產平倉，日經225由四萬二關急跌至穿三萬六，由於套息交易量巨大，日圓升勢也過急。日股可能跌回去年升市的起步位三萬四關，持有日股的投資者要先綁好安全帶。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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