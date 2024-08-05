中海油跌4%　滙豐下滑3%　惟港股跌幅收窄｜持續更新

美國上周五（2日）公布的7月新增非農業就業職位數目遠遜預期，加上中東地緣政治局勢緊張，拖累美國三大指數全面下挫，其中道指跌610點，收市報39737點，標普指數跌100點，報5346點，納指跌417點，報16776點。反映投資者恐慌情緒的VIX指數抽升25.82%，收市報23.39。



【09:39】港跌114點

恒指跌114點，報16831點，國指跌33點，報5941點，科指跌3381點，跌3點。

中海油（0883）跌3.9%，攜程（9961）跌3.2%，舜宇（2382）跌3.1%，滙豐（0005）跌2.9%。

【09:26】港股低開268點

恒指最新報16676點，低開268點，國指最新報5888點，低開86點，科指報3333點，低開51點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）低開1.6%﹑騰訊（0700）低開1.7%﹑美團（3690）低開1.2%﹑小米（1810）低開2.1%﹑京東（9618）低開1.9%。

汽車股方面，蔚來（9866）平開﹑小鵬（9868）低開1.9%﹑理想汽車（2015）低開2%，比亞迪（1211）低開1.9%。

金融股方面，滙豐（0005）低開2.9%，恒生（0011）低開1.3%﹑港交所（0388）低開1.1%﹑友邦（1299）低開2.4%。

消費股方面，農夫山泉（9633）低開1.2%﹑潤啤（0291）低開1.4%。

公用股方面，長建（1038）低開0.1%﹑電能（0006）低開0.5%﹑中電（0002）低開0.8%。

【08:37】日股曾再跌逾2000點

投資者恐慌蔓延今日（5日）亞太區股﹑匯市。日本股市曾再跌逾2,000點，今早低見33303點，較高位42426點累瀉9,123點或21.25%，陷入技術性熊市。截至早上8時31分，日股報34146點，跌1,771點。澳洲股市跌195點，報7747點，韓股跌92點，報2584點。

匯市方面，反映美元走勢的美匯指數跌1.15%，報103.22。美元兌日圓跌穿146，最新報145.34，歐元兌美元升0.09%，報1.0921，英鎊兌美元報1.279，跌0.09%。每百日圓兌港元報5.363，升0.75%。

商品市場方面，於亞洲交易時段現貨金每盎司最新報2,424.1美元，跌0.78%，紐約期金跌0.19%，報2,465元。紐約期油報73.48美元，跌0.05%。

債市方面，美國10年期國債孳息率最新報3.743，跌4.8點子。