港元力撐　港股半日跌36點　新世界逆市飆近8%｜持續更新

美國上周五（2日）公布的7月新增非農業就業職位數目遠遜預期，加上中東地緣政治局勢緊張，拖累美國三大指數全面下挫，其中道指跌610點，收市報39737點，標普指數跌100點，報5346點，納指跌417點，報16776點。反映投資者恐慌情緒的VIX指數抽升25.82%，收市報23.39。



【12:17】港股半日跌36點

港股半日跌36點，報16908點，國指跌24點，報5950點，科指升3點，報3389點，成交額608億元。

地產股今日逆市上揚，新世界（0017）升7.9%，新地（0016）升4.4%，長實（1113）升3.5%，恒地（0012）升3.4%，嘉里（0683）升2%，信和（0083）升0.6%。

收租股亦獲追捧，九置（1997）升6.7%，希慎（0014）升2.5%，領展（0823）升4.6%。

公用股方面，長建（1038）跌0.9%，電能（0006）升0.7%，中電（0002）跌0.6%，港鐵（0066）升3.4%。

科技股方面，阿里（9988）平收，美團（3690）升2.6%，小米（1810）跌1%，騰訊（0700）升0.3%，京東（9618）跌0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）跌3.7%，渣打（0005）跌5%，恒生（0011）跌1.5%，港交所（0388）升1.1%，友邦（1299）升2.3%。

港元兌美元勁升347點子，報7.7727。

【11:42】亞太區股市續處弱勢

亞太區股市今早大幅下跌，日本東證指數期貨一度暫停交易10分鐘，韓國股市則曾在當地上午11時暫停充交易首爾綜合指數程式交易5分鐘。台灣股市亦曾跌穿2萬點，當局更指出要對全球股災有準備，屬景氣循環一部份。

截至香港時間上午11時37分，日股跌1,662點或4.63%，報34247點，韓國綜合指數跌158點或5.9%╴報2517點，台灣加權指數跌6.68%或1,444點，報20193點，澳洲股市跌2.8%，報7942點。

匯市方面，美元兌日圓持續向下，跌穿145點，報144.98，跌1.06%。每百日圓兌港元報5.371，升0.94%。

商品市場方面，紐約期金升0.66%，報2,486.1美元，紐約期油升0.35%，報73.78美元。

台灣加權指數今早曾跌穿2萬點。（視覺中國）

【11:19】港股跌幅進一步收窄

港股跌幅進一步收窄，恒指最新報16878點，跌66點，國指跌34點，報5940點，科指跌2點，報3382點。

地產股逆市上揚，新世界（0017）飆7.2%，九置（1997）升半成。

金沙（1928）升4.3%。

港鐵（0066）升2.8%。

【09:39】港跌114點

恒指跌114點，報16831點，國指跌33點，報5941點，科指跌3381點，跌3點。

中海油（0883）跌3.9%，攜程（9961）跌3.2%，舜宇（2382）跌3.1%，滙豐（0005）跌2.9%。

【09:26】港股低開268點

恒指最新報16676點，低開268點，國指最新報5888點，低開86點，科指報3333點，低開51點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）低開1.6%﹑騰訊（0700）低開1.7%﹑美團（3690）低開1.2%﹑小米（1810）低開2.1%﹑京東（9618）低開1.9%。

汽車股方面，蔚來（9866）平開﹑小鵬（9868）低開1.9%﹑理想汽車（2015）低開2%，比亞迪（1211）低開1.9%。

金融股方面，滙豐（0005）低開2.9%，恒生（0011）低開1.3%﹑港交所（0388）低開1.1%﹑友邦（1299）低開2.4%。

消費股方面，農夫山泉（9633）低開1.2%﹑潤啤（0291）低開1.4%。

公用股方面，長建（1038）低開0.1%﹑電能（0006）低開0.5%﹑中電（0002）低開0.8%。

【08:37】日股曾再跌逾2000點

投資者恐慌蔓延今日（5日）亞太區股﹑匯市。日本股市曾再跌逾2,000點，今早低見33303點，較高位42426點累瀉9,123點或21.25%，陷入技術性熊市。截至早上8時31分，日股報34146點，跌1,771點。澳洲股市跌195點，報7747點，韓股跌92點，報2584點。

匯市方面，反映美元走勢的美匯指數跌1.15%，報103.22。美元兌日圓跌穿146，最新報145.34，歐元兌美元升0.09%，報1.0921，英鎊兌美元報1.279，跌0.09%。每百日圓兌港元報5.363，升0.75%。

商品市場方面，於亞洲交易時段現貨金每盎司最新報2,424.1美元，跌0.78%，紐約期金跌0.19%，報2,465元。紐約期油報73.48美元，跌0.05%。

債市方面，美國10年期國債孳息率最新報3.743，跌4.8點子。