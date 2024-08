港股跌幅收窄至66點　新世界逆市飆7%　港鐵升近3%｜持續更新

美國上周五(2日)公布的7月新增非農業就業職位數目遠遜預期,加上中東地緣政治局勢緊張,拖累美國三大指數全面下挫,其中道指跌610點,收市報39737點,標普指數跌100點,報5346點,納指跌417點,報16776點。反映投資者恐慌情緒的VIX指數抽升25.82%,收市報23.39。



港股跌幅進一步收窄,恒指最新報16878點,跌66點,國指跌34點,報5940點,科指跌2點,報3382點。

地產股逆市上揚,新世界(0017)飆7.2%,九置(1997)升半成。

金沙(1928)升4.3%。

港鐵(0066)升2.8%。

恒指跌114點,報16831點,國指跌33點,報5941點,科指跌3381點,跌3點。

中海油(0883)跌3.9%,攜程(9961)跌3.2%,舜宇(2382)跌3.1%,滙豐(0005)跌2.9%。

恒指最新報16676點,低開268點,國指最新報5888點,低開86點,科指報3333點,低開51點。

科技股今早表現疲弱,阿里(9988)低開1.6%﹑騰訊(0700)低開1.7%﹑美團(3690)低開1.2%﹑小米(1810)低開2.1%﹑京東(9618)低開1.9%。

汽車股方面,蔚來(9866)平開﹑小鵬(9868)低開1.9%﹑理想汽車(2015)低開2%,比亞迪(1211)低開1.9%。

金融股方面,滙豐(0005)低開2.9%,恒生(0011)低開1.3%﹑港交所(0388)低開1.1%﹑友邦(1299)低開2.4%。

消費股方面,農夫山泉(9633)低開1.2%﹑潤啤(0291)低開1.4%。

公用股方面,長建(1038)低開0.1%﹑電能(0006)低開0.5%﹑中電(0002)低開0.8%。

投資者恐慌蔓延今日(5日)亞太區股﹑匯市。日本股市曾再跌逾2,000點,今早低見33303點,較高位42426點累瀉9,123點或21.25%,陷入技術性熊市。截至早上8時31分,日股報34146點,跌1,771點。澳洲股市跌195點,報7747點,韓股跌92點,報2584點。

匯市方面,反映美元走勢的美匯指數跌1.15%,報103.22。美元兌日圓跌穿146,最新報145.34,歐元兌美元升0.09%,報1.0921,英鎊兌美元報1.279,跌0.09%。每百日圓兌港元報5.363,升0.75%。

商品市場方面,於亞洲交易時段現貨金每盎司最新報2,424.1美元,跌0.78%,紐約期金跌0.19%,報2,465元。紐約期油報73.48美元,跌0.05%。

債市方面,美國10年期國債孳息率最新報3.743,跌4.8點子。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo