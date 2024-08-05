IMF提出1萬億美元救內房方案　惟遭中國政府拒絕

外電消息，國際貨幣基金組織（IMF）向中國提出救市建議，提倡中央政府動用資金，協助結束房地產長期低迷的局面，惟遭到中方反對，令外界對中國政府採取更強力措施來重振樓市的希望幻滅。



中國主張以市場化方式解決爛尾房問題

《華爾街日報》報道，IMF工作人員上周五（2日）發布的一份報告中建議，中國政府可提供直接資金，用來建成並交付未完工的預售項目，或向購房者提供補償，甚至可考慮把一些不可行的房地產項目轉為保障房項目。

IMF表示，這類操作應視為一次性措施，以免外界認為政府在救助房地產發展商。據IMF估計，如果實施該計劃，4年內可能每年耗費中國約5.5%的GDP。根據《華爾街日報》以中國去年GDP測算，意味耗資將近1萬億美元。

4年內可能每年耗費中國約5.5%的GDP

不過，中國政府反駁有關建議，主張以市場化方式解決爛尾房問題。IMF執行董事會中國執行董事張正鑫表示，中央政府直接提供財政支持是不合適的，因為這可能導致外界預期政府未來會出手救助，從而造成道德風險。

報道稱，儘管IMF的提議遭駁回，但其對救助計劃所需資金的評估，已反映中國要挽救內房危機所面臨的巨大挑戰，迄今為止出台的措施不足以扭轉局面。