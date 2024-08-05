香港7月PMI回升至49.5　標普全球指營商環境下行速度開始放慢

標普全球公布，經季節調整後，7月香港採購經理指數（PMI）由6月的48.2升至49.5，連續三個月跌穿50盛衰分界線，反映營商環境持續變弱，但緊縮程度較6月放緩。



香港私營企業受市道低迷和競爭加劇的影響，因此在7月連續第三個月縮減經營活動。行業數據進一步顯示，7月以製造業的減產幅度最為顯著，但整體緊縮程度已從6月逾兩年高位回落，屬於輕微。同時，7月新增訂單的跌勢亦較6月放緩。

新接出口訂單跌幅收窄

企業在7月新接的出口訂單，其跌幅同樣收窄，整體不大。反而從內地客戶新接的業務重拾升幅，扭轉過去一年頹勢。受訪業者表示因業務拓展得宜，所以取得成果。在新增訂單縮減下，7月的積壓工作量再度減少。就業水平隨產能壓力紓緩而下降，但調查資料透露，企業縮編主因在於離職空缺未有填補，而非裁員。

香港私營企業7月的整體經營情緒維持悲觀，有關看法已維持一年。綜合而言，企業表示因競爭加劇、經濟前景不明朗，故預計未來一年將會降低產量；但也有多家公司繼續看好需求前景，所以在7月加大採購，並增持庫存。

企業盈利壓力紓緩

標普全球市場財智經濟研究部總監Jingyi Pan表示，香港PMI顯示營商環境依然低迷，但下行速度於踏入2024年下半年之際開始減慢。具體而言，新增訂單與產量在最近一個調查期跌幅收窄，整體有限。此外，公司在7月顯示更大意願提價銷售，而投入成本通脹又降至2021年初水平，因此香港企業的盈利壓力有所紓緩。若以銷售價格和投入成本的通脹率作出比較，則兩者差值是四個月以來最小。

Pan續稱，7月的整體營商情緒維持看淡，但悲觀程度並不如長期平均值明顯，而企業為配合未來需求的業務計劃，因此繼續增加採購。客戶需求必須好轉，從而在不同的活動和就業指標中回復增長活力。