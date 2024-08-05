美就業數據遜預期　高盛調高衰退機會至25%　要避免須加大減息

美國上周五（2日）公布7月就業數據，其中新增非農業職位數目僅11.4萬份，遠遜預期，失業率意外地升至4.3%，令市場對美國聯儲局可能減息過遲，致經濟衰退憂慮升溫。大行高盛剛於周日（4日）發表經濟分析報告，調高美國經濟一年內陷入衰退的機會率，由15%上升至25%。但有理由相信最終不會陷入衰退。



高盛經濟師認為，沒有任何其他數據顯示金融市場出現失衡局面，經濟表現依然良好。同時，經濟師相信，只要當局在未來加大及加快減息，便可避免經濟陷入衰退。

美國聯儲局大樓外觀。（Reuters）

交易商料聯儲局年底前減息5次

利率期貨數據顯示，交易商料聯儲局今年底前很可能要有5次減息0.25厘的行動。不過，聯儲局到今年底還有3次議息會，所以意味市場相信聯儲局在3次議息會可能有兩次減息半厘的決定。上周五，花旗及摩根大通便預期，聯儲局到今年底最少有兩次會議減息半厘。

WisdomTree定息策略主管Kevin Flanagan相信，雖然美國2年期國庫券孳息率上周五已回落至3.9厘以下，單周下跌半個百分點，10年期國庫券孳息率降至3.8厘的8個月低位，但債市交易商在周一開市後料將進一步調整策略，以反映有關情況。