環球股災！中銀香港:不認為美國經濟過快滑入衰退　料年內減息2次

環球股災爆發，美聯儲減息情況更吸引全球目光。中銀香港（2388）高級經濟研究員丁孟指，預計美國從9月開始，年內合計減息2次共50個基點，明年則每季度減息一次。丁孟表示，如果將衰退定義為，連續兩個月的GDP按季負增長，則不認為美國經濟會過快滑入衰退，因此減息傾向於謹慎與防御性，料港元HIBOR會隨之緩慢下行，不過就未必會一比一完全同步。



而中國內地利率下行週期未完，其預計年末還有一次減息機會，共減息10個基點，從7天逆回購的政策利率開始，逐步傳導。不過該行同樣認為，內房第四季銷售可轉好，人民幣從現在至年末將漸轉強，有升值可能。



料美國減息傾向謹慎防御 黃金新升浪開啟

美國非農就業數據遜於預期，一石激起千層浪，引爆今日（5日）環球股災，但丁孟解釋稱，不認為美國經濟會過快滑入衰退，減息並非出現危機後的大幅度應激反應，而是傾向於謹慎與防御性。美股今次回調，如龍頭科技股插水，其實是在市場為其設置過高的預期標準後，轉向正常速度的調整，其實就業市場仍然相對強勁。

中銀香港財富策略及分析處主管張詩琪就指，美股已經充分反應了「軟著陸」的預期，但高利率的效果存在滯後性，不過回調幅度較之此前漲幅，也未算顯著。技術走勢上，RSI未出現超買信號，因此只是消化樂觀情緒的升幅。整體認為波動性存在，市場會藉助消息調整。

其預計，美股第三季度呈現先升後回的走勢，波動性將上升。美債方面，她就認為孳息率拐點或已出現，孳息率下行的趨勢確立。反而具避險功能的黃金，已開始升浪，在波動市況中可著重資源配置，減息前，現貨金價可上望每盎司2500美元。

中銀香港預計，美股第三季度呈現先升後回的走勢，波動性將上升。（梁鵬威攝）

港樓價年內仍有小幅下跌空間 恒指需企穩萬六關上望

就香港經濟而言，該行認為本港旅客、貿易數據均不俗，惟利率高企下，地產市場消化庫存仍需時，因此年內樓價仍有小幅下跌的空間。而內地經濟料穩中向好，A股可期企穩向上。

不過在港股方面，張詩琪就預計，恒指若能堅守16000點關口，則可期氣氛轉好後，上望一季度時18300點的高位。就板塊而言，張詩琪表示更建議吸納防守性板塊，例如公用股、電訊股等。

如若美元轉弱，一般都會利好亞洲市場，丁孟就表示，港股當前估值較低，主要是股東回報以及企業盈利等未如預期，不過一旦經濟氣氛回暖，其相信率先利好的龍頭板塊仍然是科技股。