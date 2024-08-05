日經指數大瀉　東證指數曾暫停交易　若美股出現熔斷須要什麼條件

亞太區股市今日受到日本股市下瀉拖累而全面下跌，歐洲股市亦受到波及。美國股市期貨於亞洲傍晚時段同受影響，道指期貨瀉逾600點，納指100期貨跌超過4%。由於在大跌市下，東證指數今日曾發生暫停交易10分鐘。在環球市場氣氛極為疲弱下，美股今晚會否再次出現熔斷情況？



翻查資料顯示美股曾5度發生熔斷。其中1次是發生在1997年10月27日，其餘4次發生在2020年3月。

美股熔斷機制是參考標普指數。若標普下跌7%，為1級市場熔斷，當標指跌幅擴至13%時為第2級市場熔斷。倘若標普跌幅進一步擴大至20%，為第3級市場熔斷。若在美東時間上午9時30分至下午3時25分期間，發生1級及2級市場熔斷時，屆時所有股票會暫停交易15分鐘。若第1級及第2級市場熔斷發生在下午3時25分，屆時市場便不會暫停交易。

若觸及第3級熔斷全日停市

不過須要注意，第1級及第2級熔斷每日只會發生1次。即發生1級熔斷後，標普指數先反彈繼而跌幅達到7%以上，亦不會出現熔斷，直至股市跌幅觸發第2級熔斷。當標普指數達到20%而觸發第3級熔斷時，便會全日停市。