環球股災‧持續更新｜納指跌不足4%　Nvidia挫8%　恒指夜期轉高水

日圓拆倉活動極為活躍，加上中東局勢日漸緊張，以及美國經濟數據欠佳加劇投資者對美國經濟陷入衰退的憂慮，觸發日經指數全日瀉4,451點或12.5%，韓國及台灣股市亦受影響，分別下挫逾8%。歐洲股市亦受到波及，英﹑法﹑德三國股市於早段錄得約2%跌幅。



【22:08】 美股跌勢略收窄

道指現挫934點或2.35%；標指挫154點或2.88%；納指挫616點或3.68%。

科技股跌勢也收窄，Nvidia瀉逾8%，蘋果急瀉5.05%、Tesla挫5.44%。

阿里巴巴美股跌2.6%。

恒指夜期報16716點，跌26點或0.16%，高水18點。

【21:30】 美股三大指數低開

環球爆股災，美股開市早段急瀉，道指現報38632點，挫1104點或2.78%；標指報5124點，挫222點或4.16%；納指報15721點，重挫1054點或6.29%。

科技股捱沽，Nvidia急瀉逾14%，蘋果急瀉逾7%、Tesla挫逾9%。

中概股方面，阿里巴巴瀉約4%，跌勢相對輕微。

【20:32】恒指夜期低水170點

恒指夜期報16528點，瀉214 或1.28%，低水170點。

阿里美股盤前報73.58美元，瀉4.97%。

【20:28】 道指期貨瀉逾千點

道指期貨瀉1075點或2.7%、納指期貨瀉1042點或5.63%、標指期貨瀉220點或4.12%。

【19:29】蘋果盤前瀉近7%

由股神巴菲特掌舵的巴郡，於第2季沽出約4,000億元蘋果股份。受到有關消息拖累，蘋果盤前瀉6.68%，報205.17美元。其他美股方面，上周五（2日）股價大跌26.06%的Intel，盤前報20.46美元，跌4.75%。Tesla盤前報189.67美元，跌8.67%。

至於圖像晶片生產商Nvidia盤前跌10.37%，報96.15美元。據外媒《the Information》引述消息指，Nvidia即將推出的人工智能（AI）芯片將因設計缺陷，推遲三個月或更長時間，或影響Meta、Google和微軟等客戶。據指，該等客戶訂購了價值數百億美元的芯片。

報道引述參與Blackwell芯片製作人士稱，最近幾周出現了Blackwell設計問題，因為台積電的工程師在準備大規模生產時發現了缺陷。據指，Nvidia正在與台積電進行新的試生產運行，以解決問題

蘋果商標 apple logo apple 蘋果公司 A general view outside the new Apple store at the Tun Razak Exchange (TRX) on June 22, 2024, in Kuala Lumpur, Malaysia.

【19:13】道指期貨跌771點

美股期貨跌勢持續，截至下午7時7分，道指期貨跌771點，報38966點，納指100期貨跌812點或4.41%，報17625點，標普指數期貨跌155點或2.9%，報5191點。

歐洲股市方面，德國股市方面，跌476點，報17170點，英國富時指數跌7968點，跌205點，法國股市跌7089點，跌162點。

匯市方面，美元兌日圓跌2.53%，報142.82。

英國地標／大笨鐘／英國國會：A woman poses for a photograph in front of the Houses of Parliament and the Big Ben in London, Thursday, Nov. 17, 2022. (AP Photo/Kin Cheung)

【18:21】英﹑法﹑德三國股市跌2%

截至下午6時13分，德國DAX指數跌413點或2.3%，報17228點，法國CAC指數報7096點，跌155點或2.15%，英國富時指數報8001點，跌173點或2.1%。

美股期貨方面，截至下午6時15分，道指期貨跌721點或1.81點，報39016點朋，標普500指數期貨跌150點或2.8%，報5195點，納指100期貨跌789點或4.28%，報17648點。

匯市方面，美元兌日圓最新報142.04，跌3.06%，歐元兌美元升0.25%，報1.0938，英鎊兌美元報1.2737，跌0.5%。