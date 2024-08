環球股災‧持續更新｜Nvidia盤前瀉逾1成　股神沽貨累蘋果盤前挫7%

日圓拆倉活動極為活躍,加上中東局勢日漸緊張,以及美國經濟數據欠佳加劇投資者對美國經濟陷入衰退的憂慮,觸發日經指數全日瀉4,451點或12.5%,韓國及台灣股市亦受影響,分別下挫逾8%。歐洲股市亦受到波及,英﹑法﹑德三國股市於早段錄得約2%跌幅。



由股神巴菲特掌舵的巴郡,於第2季沽出約4,000億元蘋果股份。受到有關消息拖累,蘋果盤前瀉6.68%,報205.17美元。其他美股方面,上周五(2日)股價大跌26.06%的Intel,盤前報20.46美元,跌4.75%。Tesla盤前報189.67美元,跌8.67%。

至於圖像晶片生產商Nvidia盤前跌10.37%,報96.15美元。據外媒《the Information》引述消息指,Nvidia即將推出的人工智能(AI)芯片將因設計缺陷,推遲三個月或更長時間,或影響Meta、Google和微軟等客戶。據指,該等客戶訂購了價值數百億美元的芯片。

報道引述參與Blackwell芯片製作人士稱,最近幾周出現了Blackwell設計問題,因為台積電的工程師在準備大規模生產時發現了缺陷。據指,Nvidia正在與台積電進行新的試生產運行,以解決問題

蘋果

美股期貨跌勢持續,截至下午7時7分,道指期貨跌771點,報38966點,納指100期貨跌812點或4.41%,報17625點,標普指數期貨跌155點或2.9%,報5191點。

歐洲股市方面,德國股市方面,跌476點,報17170點,英國富時指數跌7968點,跌205點,法國股市跌7089點,跌162點。

匯市方面,美元兌日圓跌2.53%,報142.82。

英國