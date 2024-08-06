日經指數大反攻　飆逾7%逼近34000點　收復昨跌幅一半｜持續更新

日圓套息交易持續拆倉，加上美國經濟憂慮升溫下，環球股市周一﹙5日﹚爆小股災，日經指數勁跌4451點，跌幅達12.4%，三日累跌逾兩成，陷入技術性熊市。而美股亦連續3日被拋售，道指周一曾暴挫超過1200點，終收跌近千點。亞太市場今早﹙6日﹚迎來反彈。



【08:40】美股期貨全數回升

美國股市期貨在今日亞洲交易時段回升，道指期貨升255點，報38959點，標普500指數期貨升55點，報5241點，納指100指數升252點，報18158點。

商品市場方面，紐約期油每桶報74.34美元，升1.92%，布蘭特期油每桶報77.6美元，升1.7%，紐約期金每盎司升0.36%，報2,453.3美元。

【08:28】日圓升約1%

避險貨幣日圓表現佳，兌美元曾升逾3%高見141.7，為今年新高。現報145.67，升約1%。

【08:22】日股飆逾7%

日經225指數升勢持續，現報33826.02點，飆2367.60點或7.53%。

【08:07】日股飆近6%

日經225指數開盤上漲618.91點，漲幅為1.97%，報32077.33點，其後升勢加劇，現報33,329.65點，飆1,871.23點或5.95%。

韓國KOSPI指數則開盤上漲91.77點，漲幅為3.76%，報2533.34點。