日經指數飆11%　領日股ETF揚4%以上　港股半日升77點｜持續更新

日圓套息交易持續拆倉，加上美國經濟憂慮升溫下，環球股市周一﹙5日﹚爆小股災，日經指數勁跌4,451點，跌幅達12.4%，三日累跌逾兩成，陷入技術性熊市。而美股亦連續3日被拋售，道指周一曾暴挫超過1,200點，終收跌近千點。亞太市場今早﹙6日﹚迎來反彈。



【12:35】港股半日升77點

亞太區股市今早大幅反彈，其中日本股市飆11%，韓股升4%。港股亦隨外圍股市升勢而上揚，恒指中午收市報16775點，升77點，國指升21點，報5898點，科指升29點，報3369點，成交額為489億元。

日股飆升帶動日股ETF上揚，南方日經225（3153）半日升4.9%﹑GX日本全球領譏（3150）升7.3%，華夏日股對沖（3160）升8.9%。

醫藥股今日普遍上揚，藥明康德（2359）升5.9%，翰森製業（3692）升4%，藥明生物（2269）升3.4%，藥明合聯（2268）升2.5%。

科技股方面，阿里（9988）升2.6%，小米（1810）跌0.1%，美團（3690）升0.6%，騰訊（0700）跌1%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.5%，港交所（0388）升1.3%，渣打（2888）升2.1%，恒生（0011）跌0.4%。

【11:06】港股反覆升52點

港股今早走勢反覆，高開後曾倒跌，恒指最新報16750點，升52點。

信義光能（0968）升4.6%，報3.66元，藥明康德（2359）升4.5%，翰森製藥（3692）升3.4%。

日股升2,957點，報34416點，韓股升80點，報2522點，台股升449點，報20280點。

【10:04】港股升98點

恒指最新報16796點，升98點，國指升30點，報5907點，科指升30點，報3369點。

中升（0881）升3.8%，京東健康（6618）升2.8%。

日股最新報34475點，升3386點或10.9%。

【09:46】美元兌日圓重上145關

美匯指數上揚，最新報102.79，升0.09%。匯市方面，美元兌日圓升0.76%，報145.27，歐元兌美元升0.01%，報1.0953，英鎊兌美元最新報1.2782，升0.05%。每百日圓兌港元最新報5.391，跌0.19%。

商品市場方面，紐約期油升1.66%，報74.15美元，紐約期金升0.48%，報2,456.1美元。

虛擬貨幣亦回升，Bitcoin（比特幣）升1.55%，報55,546美元，以太幣升6.41%，報2,507美元。

港股方面，恒指最新報16836點，升138點。

華夏日股對沖（3160）ETF最新報17.93元，升5.5%。

【09:32】日股ETF早段全數上揚

日股今日大幅反彈，最新升3,282點，報343360點，帶動一眾日股交易所買賣基金（ETF）全線上揚，南方日經225（3153）報75元，早段升4.2%，GX日本全球領導（3150）升6.1%，華夏日股對沖（3160）升7.4%。

【09:28】港股高開162點

恒指最新報16861點，高開162點，國指最新報5939點，高開63點，科指最新報3392點，高開點52。

科技股方面，阿里（9988）高開1.6%，騰訊（0700）高開1.1%，小米（1810）高開0.9%，美團（3690）高開2.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.5%，友邦（1299）升0.6%，港交所（0388）升0.7%。

內房股方面，龍湖（0960）升1.5%，潤地（1109）升2%。

內需及消費股方面，農夫山泉（9633）升1.1%，潤啤（0291）平開。

【09:07】日股升幅擴至逾12%

日股經過周一（5日）大跌市後，日股今早出現大幅反彈，曾高見34924點，最新報34844點，升3,766點或逾12%，已收復周一跌幅的84.6%。

韓股亦攀升，最新報2578點，升135點或5.55%。

【08:50】日股飆近一成

日股暴力反彈，日經225指數現報34558.88點，升3100.46點或9.86%，收復昨日跌幅七成。

【08:40】美股期貨全數回升

美國股市期貨在今日亞洲交易時段回升，道指期貨升255點，報38959點，標普500指數期貨升55點，報5241點，納指100指數升252點，報18158點。

商品市場方面，紐約期油每桶報74.34美元，升1.92%，布蘭特期油每桶報77.6美元，升1.7%，紐約期金每盎司升0.36%，報2,453.3美元。

【08:28】美元兌日圓最新報145.67

避險貨幣日圓表現佳，兌美元曾升逾3%高見141.7，為今年新高。現報145.67。

【08:22】日股飆逾7%

日經225指數升勢持續，現報33826.02點，飆2367.60點或7.53%。

【08:07】日股飆近6%

日經225指數開盤上漲618.91點，漲幅為1.97%，報32077.33點，其後升勢加劇，現報33,329.65點，飆1,871.23點或5.95%。

韓國KOSPI指數則開盤上漲91.77點，漲幅為3.76%，報2533.34點。