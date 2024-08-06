環球股災｜美股夜盤交易服務商Blue Ocean 冀周二恢復服務
撰文：張偉倫
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美股夜盤交易服務商Blue Ocean因周一（5日）市場活動激增，取消部份交易，包括富途及老虎等多間港人熟悉的券商指出。外電引述Blue Ocean行政總裁Brian Hyndman指出，希望於周二（6日）能恢復服務。
《華爾街日報》報道Robinhood Markets等為經紀商提供隔夜股票及ETF隔夜買賣服務交易平台，在美國時間周一凌晨出現全球大規模拋售期間，2個小時無法提供服務。Brian Hyndman則於電郵內指出，希望周二可以恢復服務。
Blue Ocean容許經紀商每周5日提供24小時交易，Brian Hyndman指出由於市場交易活動增加而取消部份交易。
富途有不少客戶發文指出受到影響，其中有客戶指出買盤成交取消後，賣出同一批股份的成交卻保留，導致沽空。在討論區上更有指出問及是否涉及違約，是不是可以集體訴訟及向消委會投訴。
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