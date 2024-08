美國7月就業數據大失市場人士所望,其中失業率升至4.3%,讓外界關注美國經濟前景。不少分析均引述由聯儲局前經濟學家Claudia Sahm提出的先行指標﹑即目前市場人士提及的「薩姆規則」。對於美國經濟前景,Claudia Sahm日前接受外媒訪問時指出,當地經濟未陷入衰退,但卻令人不安地接近,又指出當局在決策時須保持冷靜,明言不要加入恐慌情緒。



薩姆規則歸納美國經濟銀統計數據,提出當美國失業率的3個月移動平均線超過12個月最低位0.5個百分點,當地經濟便將會陷入衰退。

Claudia Sahm在最新訪問中指出失業最新升幅,與過去衰退初期相同,惟從目前所知道的一切美國經濟資料,現時已處於衰退機會相當小。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)