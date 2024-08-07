亞太區股市回穩　港股高開37點　阿里及美團上揚｜持續更新

美國股市全面反彈，三大指數均高收，其中道指升294點，收市報38997點，標普指數升53點，報5240點，納指升166點，報16366點。至於反映投資者恐慌情緒的VIX指數則大幅回落28.16%至27.71。亞太區股市今日（7日）早段走勢個別，其中日本股市曾跌800點，其後曾上揚再回落，韓國股市升0.9%。匯市方面，於亞洲交易時段美元兌日圓升0.24%，英鎊兌美元升0.07%。商品市場方面，紐約期金最新報2,426.7美元，跌0.2%，紐約期油最新報72.96美元，跌0.33%。



【09:25】港股高開37點

恒指最新報16684點，高開37點，國指最新報5868點，高開16點，科指最新報3361點，高開19點。

科技股今早走勢個別，阿里（9988）高開1%﹑美團（3690）高開0.6%﹑小米（1810）低開0.3%﹑騰訊（0700）高開0.2%，京東（9618）高開1.6%。

汽車股方面，蔚來（9866）低開1.3%﹑理想汽車（2015）高開0.8%﹑小鵬（9868）低開0.5%﹑比亞迪（1211）低開0.9%。

消費股方面，農夫山泉（9633）高開0.2%，潤啤（0291）低開1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開不足0.1%，渣打（2888）跌1.2%，港交所（0388）高開0.2%。