港股維持逾200點升幅　內地股市疲弱　滬深300指數低收｜持續更新

美國股市全面反彈，三大指數均高收，其中道指升294點，收市報38997點，標普指數升53點，報5240點，納指升166點，報16366點。至於反映投資者恐慌情緒的VIX指數則大幅回落28.16%至27.71。亞太區股市今日（7日）早段走勢個別，其中日本股市曾跌800點，其後曾上揚再回落，韓國股市升0.9%。匯市方面，於亞洲交易時段美元兌日圓升0.24%，英鎊兌美元升0.07%。商品市場方面，紐約期金最新報2,426.7美元，跌0.2%，紐約期油最新報72.96美元，跌0.33%。



【15:03】內地股市走勢疲弱

內地股市走勢疲弱，上證收市報2869點，升2點，深成指數收市報8449點，跌14點，滬深300指數收市報3341點，跌1點，創業板指數收市報1620點，跌7點。

恒指跌202點，報16850點。

【14:10】港股最新升257點

港股升幅午後擴大，恒指最新報16904點，升257點，國指升91點，報5943點，科指升50點，報3392點。

電能（0006）升3.8%，蒙牛（2319）升4.8%，宏橋（1378）升4.7%。

華夏日股對沖ETF（3160）升6.4%。

國泰（0293）轉跌2%，報7.86元。

【12:51】港股半日升217點

港股今早上揚，半日升217點，報16864點，國指升78點，報5931點，科指升39點，報3381點，成交額為470.59億元。

公用股上揚，長建（1038）升3.3%，電能（0006）升2.9%，中電（0002）升1.9%，港燈（2638）升0.9%。

消費股方面，農夫山泉（9633）跌0.2%﹑潤啤（0291）跌1.6%，蒙牛（2319）升2.9%。

收租股方面，九置（1997）升4%，希慎（0014）中午收市報10.56元，無升跌。

科技股方面，阿里（9988）升2.3%，騰訊（0700）升2.1%，美團（3690）升0.7%，小米（1810）升0.4%，京東（9618）升2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.2%，友邦（1299）升1%，港交所（0388）升1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.4%，蔚來（9866）跌2.1%，小鵬（9868）跌3.1%。

【11:08】恒指升幅擴至逾200點

恒指升212點，報16860點，國指升75點，報5928點，科指升47點，報3389點。

攜程（9961）升4.3%，九置（1997）升3.7%，長建（1038）升3.1%，創科（0669）升3%。

【10:13】港股升幅擴大至172點

港股升幅擴大至172點，最新報16819點，國指升65點，報5917點，科指升36點，報3378點。

【09:50】日股轉升逾千點

日央行副行長指，市況不穩時不會加息，刺激日股升幅進一步擴大至逾千點，日經指數最新報35677點，升1,477點。韓股升2.46%，報2584點。

美元兌日圓持續反彈，美元兌日圓最新報145.95，升1.12%。

日股ETF方面，GX日本全球領導（3150）升6.9%，南方日經225指數（3153）升5.6%，華夏日股對沖（3160）升8%。

【09:40】日股轉升近700點

亞太區股市今早再度攀升，其中在早段曾跌逾800點的日股，一度轉升逾700點，收復35000點，最新報34947點，升695點。韓國股市升1.86%，報2569點， 台灣股市升487點，報20987點。台灣股王台積電升2.27%，報900元新台幣。

隨著日股上揚，日股ETF亦攀升，GX日本全球領導（3150）升5.1%。

恒指最新報16723點，升75點。

【09:25】港股高開37點

恒指最新報16684點，高開37點，國指最新報5868點，高開16點，科指最新報3361點，高開19點。

科技股今早走勢個別，阿里（9988）高開1%﹑美團（3690）高開0.6%﹑小米（1810）低開0.3%﹑騰訊（0700）高開0.2%，京東（9618）高開1.6%。

汽車股方面，蔚來（9866）低開1.3%﹑理想汽車（2015）高開0.8%﹑小鵬（9868）低開0.5%﹑比亞迪（1211）低開0.9%。

消費股方面，農夫山泉（9633）高開0.2%，潤啤（0291）低開1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開不足0.1%，渣打（2888）跌1.2%，港交所（0388）高開0.2%。