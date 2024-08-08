宏利次季新造業務價值增23%　核心盈利增6%　季度息40加仙

宏利金融 （0945） 公布第二季業績。歸屬股東收入淨額為10.4億加元，按年升1%，核心盈利為17.4億加元，按固定匯率基準計算，增長6%。每股盈利0.52加元，派發股息0.4加元。



宏利金融指收入淨額與按年持平，原因是市場經驗改善及核心盈利增長，但出售涉及RGA再保險交易的債務工具所錄得的已變現虧損3億加元則抵銷上述利好因素。

年度化保費等值（APE）銷售額按年增長17%，新造業務CSM按年增長6%，新造業務價值（NBV）增長23%。宏利表示，APE銷售額及新造業務價值均創歷史新高，反映其多元化組合的實力和優勢。

亞洲業務方面持續錄得良好勢頭，APE銷售額、新造業務CSM及新造業務價值分別增長7%、10%及 19%，反映日本及香港第二季度的銷量呈現升幅。

亞洲區新造業務增長19%

加拿大業務增長亮麗，新造業務價值創歷史新高。APE銷售額及新造業務價值分別增長61%及50%，因所有業務部門的銷量均錄得升幅，其中以團體保險的大額銷售為主。由於個人保險業務的利潤率擴大及獨立基金產品銷量上升，新造業務CSM錄33%的增幅。美國APE銷售額因產品組合轉變而按年下降4%，新造業務價值則升3%。 由於產品組合變更及利率上升的影響，新造業務CSM下跌 30%。

全球財富與資產管理業務的淨流入為1億加元，較去年同期的22億加元大減。主要反映旗下機構業務的實力，被退休業務的流出所抵銷。期內，退休業務的淨流出為13億加元，相對2023年同期淨流入為7億加元，原因是成員供款增加被成員提款增加及美國一宗大額退休計劃贖回所完全抵銷。