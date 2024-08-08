恒指最新跌132點 創科逆市升2%｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市於周三（7日）先升後回，道指跌234點，報38763點，納指跌171點，報16195點，標普指數收市報5199點，跌40點。亞太區股市今日（8日）亦受到波及，日經指數早段曾跌逾800點。匯市方面，美元兌日圓再度向下，報146.16，跌0.35%，歐元兌美元升0.05%。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.21%，紐約期金則跌0.24%。
【10:05】港股跌幅曾擴大至逾200點
港股跌幅曾擴大至逾200點，最新報16745點，跌132點，國指跌5885點，報47點，科指跌45點，報3337點。
長和（0001）跌1.6%，創科（0669）升2%，中海油（0883）升0.8%。
【09:25】港股低開104點
恒指低開104點，最新報16773點，國指低開35點，報5897點，科指低開35點，報3346點。
金融股方面，滙豐（0005）低開不足0.1%﹑友邦（1299）低開1.9%﹑港交所（0388）低開1.1%。
汽車股方面，蔚來（9866）低開1.3%﹑理想汽車（2015）低開0.7%﹑小鵬（9868）低開2.7%﹑比亞迪（1211）低開1.6%。
科技股方面，阿里（9988）低開1%﹑小米（1810）低開1%﹑美團（3690）低開1.4%﹑騰訊（0700）低開0.6%﹑京東（9618）低開1%。
內房股方面，潤地（1109）高開0.2%﹑中海外（0688）低開0.9%。
消費股方面，農夫山泉（9633）低開0.7%﹑潤啤（0291）平開﹑百威（1876）高開0.6%。