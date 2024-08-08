港股現升41點 內地股市偏軟 上證近乎無升跌｜持續更新
美國股市於周三（7日）先升後回，道指跌234點，報38763點，納指跌171點，報16195點，標普指數收市報5199點，跌40點。亞太區股市今日（8日）亦受到波及，日經指數早段曾跌逾800點。匯市方面，美元兌日圓再度向下，報146.16，跌0.35%，歐元兌美元升0.05%。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.21%，紐約期金則跌0.24%。
【15:05】內地股市普遍偏軟
內地股市偏軟，上證收市報2869點，升不足1點，深成指數收市報8446點，跌3點，滬深300指數升1點，報3342點，創業板指數收市報1611點，跌8點。
港股方面，恒指升41點，最新報16919點。
【13:56】港股升幅收窄至26點
港股升幅在午後明顯收窄，恒指最新報16904點，升26點，國指升15點，報5948點，科指則無升跌，報3383點。
康師傅（0322）跌6.5%，東方海外（0316）跌3.3%，攜程（9961）跌1.9%。
舜宇（2382）升3.2%，創科實業（0669）升3.1%。
【12:58】港股半日升120點
港股半日升120點，報16998點，國指升51點，報5984點，科指升31點，報3414點，成交額548億元。
創科（0669）升3.8%，騰訊（0700）升2.4%，中午收市報372.2元。
康師傅（0322）跌6%。
【11:23】港股轉升121點
港股轉升兼一度重上萬七點。恒指最新報16999點，升121點，國指升48點，報5981點，科指升31點，報3413點。
創科（0669）升4.1%，舜宇光學（2382）升3.2%， 騰訊（0700）升2.4%，最新報372元。
【10:05】港股跌幅曾擴大至逾200點
港股跌幅曾擴大至逾200點，最新報16745點，跌132點，國指跌5885點，報47點，科指跌45點，報3337點。
長和（0001）跌1.6%，創科（0669）升2%，中海油（0883）升0.8%。
【09:25】港股低開104點
恒指低開104點，最新報16773點，國指低開35點，報5897點，科指低開35點，報3346點。
金融股方面，滙豐（0005）低開不足0.1%﹑友邦（1299）低開1.9%﹑港交所（0388）低開1.1%。
汽車股方面，蔚來（9866）低開1.3%﹑理想汽車（2015）低開0.7%﹑小鵬（9868）低開2.7%﹑比亞迪（1211）低開1.6%。
科技股方面，阿里（9988）低開1%﹑小米（1810）低開1%﹑美團（3690）低開1.4%﹑騰訊（0700）低開0.6%﹑京東（9618）低開1%。
內房股方面，潤地（1109）高開0.2%﹑中海外（0688）低開0.9%。
消費股方面，農夫山泉（9633）低開0.7%﹑潤啤（0291）平開﹑百威（1876）高開0.6%。