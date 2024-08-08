宏利香港及澳門第二季新造業務價值按年增23%　核心盈利升51%

宏利香港及澳門在2024年第二季度的核心盈利、新造業務價值（「NBV」）、年度化保費等值（「APE」）銷售額均錄得雙位數升幅，季内新造業務合同服務利潤（「新造業務CSM」）也錄得增長，為宏利亞洲的增長勢頭及宏利全球業務的整體表現帶來貢獻，核心盈利錄得19億元，比2023年第二季度增長51%， 新造業務價值錄得13億元，按增長23， APE銷售額達24億元，增長15%。新造業務CSM錄得11億元，上升3%。



宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示：「2024 年第二季度，我們很高興在多項業績指標方面都錄得強勁增長，APE銷售額及新造業務價值均創下歷來新高。期内我們推出了一系列舉措，以強化我們的產品方案，並進一步提升我們的分銷實力，以推動實現優質的可持續發展。我們推出了『宏摯傳承保障計劃』，這項全新的分紅壽險儲蓄計劃具有多項市場首創的特色，可助客戶加快建立長期儲蓄。此外，我們攜手與本地瑜伽及健身連鎖品牌 PURE 集團以及精神健康慈善機構香港心聆 (Mind HK) 建立夥伴合作關係，推動身・心・智富的理念，鼓勵客戶從『身』、『心』、『財富』三方面全面提升個人健康。這印證了我們的努力成果以及致力於推動創新和增長的決心。我們期望藉助這一增長勢頭再接再厲，在下半年度再創驕人佳績。」