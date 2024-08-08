太古地產基礎溢利跌1%　派息0.34元　另斥15億回購股份

太古地產（1972）公布，截至6月底，經常性溢利按年跌8%，至35.7億元，派中期息0.34元，按年升3%，另外，公司擬進行港幣15億元股份回購計劃 。

至於上半年基本溢利輕微減少1%至38.5億元，當中包括出售香港太古城住宅項目的停車位；至於股東應佔溢利為17.96億元，按年跌19%；收入72.79億元，按年接近持平，至於資本淨負債比率 ，則增加0.6個百分點至13.3%。

寫字樓及零售租金收入均下跌

其中，寫字樓租金收入按年跌7%至25.76億元，辦公樓物業組合租用率為89%；零售租金收入按年跌3%，至近12億元。集團指，經濟前景不明朗、美元強勢、外遊趨勢持續、高息環境及遊客消費模式改變持續對零售市場產生不利影響。上半年，太古廣場購物商場、太古城中心和東薈城名店倉的零售銷售額分別下跌13%、4%及3%。

公司指，1000億元投資計劃進展理想，至今已承諾投放逾60%資金。當中，計劃投放500億元於中國內地市場，進一步擴展及提升現有項目，以及在一線和新興一線城市發展以零售為主導的全新大型地標項目。在香港，計劃投放300億元持續擴展核心商業物業組合太 古坊及太古廣場，以及投放200億元在香港、中國內地及東南亞多個新市場發展住宅買賣項目。

另外，公司發公告，指董事局已批准一項透過於公開市場回購公司的普通股的計劃，回購股份的金額合共最高為港幣15億元，惟須待獲得聯交所豁免嚴格遵守上市規則第10.06(2)(e)條後，方可作實。計劃的資金將以公司可用資本和現金儲備撥付。

計劃下的任何股份回購，將根據公司股東於股東周年大會上授予董事局的一般性授權進行，授權董事局行使公司進行場內股份回購的所有權力，回購不超過公司於2024年5月7日已發行股份數目的10%，並將在公司將於2025年舉行的股東周年大會結束時；就回購股份已付的代價總額達到港幣15億元時，或公司根據計劃條款提早終止計劃時（以較早者為準）結束。