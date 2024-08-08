太地︰本地消費者習慣有改變　惟對旗下商場無大影響

太古地產（1972）中期基礎溢利按年跌1%。公司行政總裁彭國邦出席業績發佈會時表示，本地零售市場的消費者行為有改變，隨著香港與大灣區融合，更多人喜歡到深圳探索，而日圓貶值亦令更多人外遊。但他指出，情況對旗下零售商場沒有大影響，出租率仍達到百分百。

樓市方面，他指政府撤辣後需求有改變，雖然樓價未有改善，但相信美國聯儲局年底減息後市況會有改善，對樓市中期有信心。

太古地產行政總裁彭國邦。﹙梁鵬威攝﹚

對中期寫字樓租賃市場有信心

至於寫字樓租賃市場方面，續租租金持續向下，認為市況需時復甦，旗下寫字樓出租率達到93%，認為租客會擇優而租，對中期有信心。

內地方面，他表示內地零售銷售放緩，主要因為去年上半年銷情強勁，對比下出現放緩的情況，彭國邦強調，目前零售銷售較疫情前多出69%，旗下商場人流及銷售穩定，看不到租戶有租務重組的安排。

投資中港 是資金最佳機會

內地樓市方面，上海世紀前灘住宅項目已賣出88%的面積，至於與陸家嘴集團合作發展、位於上海浦東新區的洋涇綜合地標項目，早前正式命名為「陸家嘴太古源」，預料今年第四季預售，會繼續與內地夥伴，在一線黃金地段合作發展項目。

太古（0019）主席白德利亦表示，集團對香港及內地有信心，認為是資金的最佳機會。