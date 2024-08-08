內地再出招冷卻債市　彭博﹕監管機構放緩新債券基金產品審批流程

《彭博》引述消息報道，中國監管機構要求部分基金公司反饋新債券型基金產品的投資期，以遏制非銀機構投資國債市場的風險。



知情人士稱，中證監已明顯放緩新債券型基金產品的審批流程，並要求一些基金公司滙報其現有債券型基金產品的投資期情況。

為給市場降溫，監管機構至少需要6個月的時間來批准新基金；當前審批時間至少是過去正常周期的兩倍。

另一方面，《彭博》引述知情人士表示，金融監管部門對於債市「瘋牛」行情的調控再出重拳，江蘇省部分農村商業銀行已暫停國債交易。

知情人士稱，應地方金融管理部門要求，江蘇省內部分農商行目前國債交易已經全部暫緩。同業存單等短期品種的配置目前尚未受到影響。

監管機構傳再出招，希望讓內地債市降溫。(路透社)

部份中小金融機構在國債交易中存利益輸送

監管部門本周以來針對債牛行情的行動力度明顯加大，亦有國有大行多次據稱在市場上賣出國債。

中國央行主管的自律組織銀行間市場交易商協會周三（7日）晚間公告稱，監測發現江蘇常熟農村商業銀行等4家江蘇省內農村商業銀行在國債二級市場交易中涉嫌操縱市場價格、利益輸送，交易商協會對上述4家機構啟動自律調查。

交易商協會今日（8日）上午再發出公告稱，近期查處發現部分中小金融機構在國債交易中存在出借債券賬戶和利益輸送等違規情形，已將部分嚴重違規機構移送中國人民銀行實施行政處罰，對於其他此類案件線索交易商協會正在加緊調查處理。