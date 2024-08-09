中芯飆逾8%表現冠藍籌　理想汽車揚4%　港股現升246點｜持續更新

美國股市於周四（8日）大幅反彈，其中道指飆683點或1.76%，反映科技股走勢的納指升464點或2.87%。亞太區股市今日（9日）早段亦隨美股上揚，日股升460點。匯市方面，於亞洲交易時段未見太大變化，美元兌日圓企穩147水平。



【09:59】港股維持逾200點升幅

港股維持逾200點升幅，最新報17137點，升246點，國指升91點，報6032點，科指升77點，報3444點。

中芯（0981）升8.4%，理想汽車（2015）升4.4%，百度（9888）升3.8%。

【09:25】港股高開205點

恒指高開205點，報17097點，國指升77點，報6018點，科指升70點，報3436點。

長建（1038）升0.9%，中電（0002）升0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升1%，友邦（1299）升2.1%，港交所（0388）升1.5%。

中芯（0981）已於周四公布第2季業績，高開7.3%，報16.96元。

科技股方面，阿里（9988）升2%，騰訊（0700）升0.9%，美團（3690）升1.5%。