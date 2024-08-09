滙豐升2%　ATMX全線上揚　港股半日升300點直迫17200點｜持續更新

美國股市於周四（8日）大幅反彈，其中道指飆683點或1.76%，反映科技股走勢的納指升464點或2.87%。亞太區股市今日（9日）早段亦隨美股上揚，日股升460點。匯市方面，於亞洲交易時段未見太大變化，美元兌日圓企穩147水平。



【12:32】港股半日升300點

港股半日上揚300點，並重上17000點，恒指中午收市報17191點，升299點，國指升115點，報6056點，科指升98點，報3465點，成交額為536億元。

晶片股今早走勢個別，中芯（0981）升6.3%，報16.8元，華虹半導體（1347）跌7.2%，晶門半導體（2878）升3.7%，ASMPT（0522）升1.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升5.7%，蔚來（9866）及比亞迪（1211）均升4.3%，小鵬（9868）升3.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升2.1%，恒生（0011）升1.3%，友邦（1299）及港交所（0388）升1.4%。

科技股方面，阿里（9988）升2.7%，騰訊（0700）升1%，美團（3690）升2.5%，小米（1810）升4.2%。

比亞迪系上揚，比亞迪（1211）升4.3%，比亞迪（0285）升4.4%。

【10:50】港股升幅擴至342點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報17234點，升342點，國指升132點，報6074點，科指升108點，報3474點。

目前有10隻藍籌股升幅逾4%，其中中芯（0981）升6.8%，宏橋（1378）升6%，理想汽車（2015）升5.8%，中海外（0688）升4.8%，潤地（11090）升4.7%。

比亞迪系獲投資者追捧，比亞迪（1211）升4.6%，比亞迪電子（0285）升4.4%。

【09:59】港股維持逾200點升幅

港股維持逾200點升幅，最新報17137點，升246點，國指升91點，報6032點，科指升77點，報3444點。

中芯（0981）升8.4%，理想汽車（2015）升4.4%，百度（9888）升3.8%。

【09:25】港股高開205點

恒指高開205點，報17097點，國指升77點，報6018點，科指升70點，報3436點。

長建（1038）升0.9%，中電（0002）升0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升1%，友邦（1299）升2.1%，港交所（0388）升1.5%。

中芯（0981）已於周四公布第2季業績，高開7.3%，報16.96元。

科技股方面，阿里（9988）升2%，騰訊（0700）升0.9%，美團（3690）升1.5%。