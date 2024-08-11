代言人「唔生性」品牌也中槍　虛擬網紅（VI）起而代之｜陳仕娜

奧運女子重劍冠軍江旻憓今日（11日）加盟馬會，擸高衫袖工作之餘，亦為馬會代言，妥妥是錦上添花的宣傳手段。找到契合度高的代言人，可以使品牌的傳播更具體、更有溫度。



7月27日，巴黎奧運會，江旻憓於女子重劍個人賽決賽，反勝擊敗法國對手瑪露比頓（Auriane Mallo-Breton）。她賽後受訪時喜極而泣，表示「終於無輸！」（Albert Gea／路透社）

品牌找名人作代言人，或應聘加盟，產生三種良效

1、藉着名人影響力為品牌宣傳，吸引關注

2、利用粉絲經濟轉化為銷量

3、通過名人自身或塑造的熒幕形象傳遞品牌價值觀

林志玲早前代言高德地圖，得到相當正面評價。（視覺中國）

合適代言人相當重要

選對代言人很重要，曾江代言美源髮彩，堪稱經典；高德地圖請來志玲姐姐，甜美語音導航，令一眾用戶樂透；高檔的卡地亞珠寶佩戴於美麗大氣的舒淇頸項，比戴在小家碧玉的楊冪身上更為相得益彰。這種「選對人」的化學效應，建基於品牌揸fit人的審美眼光及功力。畢竟聘請代言人所費不菲，不容有失，必須經過顏值、氣質、背景及內涵的層層嚴選。

Prada頗為「黑仔」，在內地的代言人屢屢翻車，蔡徐坤傳出遭揭曾逼女子墮胎，緊接著宣布李易峰、春夏、鄭爽代言，不料鄭爽被爆代孕、逃稅等而遭到封殺；李易峰又涉嫖娼遭受封殺；春夏則支持白紙行動，被「半封殺」禁言，代言人「唔生性」，私生活不檢，令品牌蒙污，真是無妄之災。

科技或可扭轉「花錢買風險」的窘局，不妨喜新厭舊，試試新代言夥伴。虛擬網紅（Virtual influencer）愈來愈盛行，運用AI、電腦合成影像、AR/VR 等技術製作的虛擬人物，有自己的人物設定，可以跟真人一樣社群平台上分享自己的生活、與品牌接配。 VI的優點包括製造話題性，吸引年輕世代關注，和粉絲之間的連結性強，24小時不間斷地回覆全球粉絲的留言，互動率超越一般網紅。內容創造不受時間和空間的限制，長期保持良好形象，確保零「炒車」風險。

惟市場對虛擬網紅的接受度雖有提升，但目前仍未完全接受，且技術發展存在改善的空間，互動比不上真人的自然。目前尚未有虛擬網紅橫空面世，有指是虛擬限制了發展，還有製作成本高昂且門檻較高，但隨著AI等技術快速發展，相信虛擬網紅和Vtuber（真人YouTuber在背後操縱的虛擬YouTuber）勢將更加普及。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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