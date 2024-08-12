購秘魯金礦遭加國政府進行國家安全評估　紫金集團提司法覆核

中資企業在海外併購及擴展計劃，再次受到外國政府施加限制或阻撓。據外電報道，紫金（2899）旗下子公司擬斥資最多約3億美元﹑收購加拿大上市公司位於秘魯金礦權益事宜，或遭到加國政府進行國家安全評估。紫金子公司就此入稟法院，要求裁定加國政府無法理基礎進行有關國安審查。



加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報道紫金子公司Jinteng（Singapore）Mining與加拿大公司Pan American Silver Corp在5月宣布，收購秘魯La Arena金礦的交易。

報道引述消息人士稱，在交易公布後，Jinteng自願向加拿大政府相關部門滙報有關交易。加拿大工業部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）在6月下旬向兩間公司表示，交易可能涉及國家安全，可能按照《加拿大投資法》(Investment Canada Act)，正式下令對交易進行國安審查。

中加關係。（Reuters）

紫金子公司就加國進行國安審查入稟

Jinteng在7月下旬入稟法院，指商鵬飛無權引用《加拿大投資法》對交易進行國安評估，因為交易所涉及的資產及所有管理運作都是在加拿大境外，沒有加拿大民眾參與項目。

報道指出負責國安評估的創新科學與經濟部發言人表示，《加拿大投資法》包含保密條款，當局不能就個別案件置評。Jinteng未有回應傳媒查詢。