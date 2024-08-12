B站嗶哩嗶哩瀉逾7% 濠賭股偏軟 港股轉跌49點｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市上周五（9日）高收，三大指數升幅介乎0.13%至0.51%。亞太區股市方面，日本股市今日（12日）假期休市，韓國股市則於早段升逾1%。匯市方面，美元兌日圓再次上揚，正上試147水平。商品市場方面，紐約期金每盎司最新報2,467.2美元，跌0.25%。
【09:47】港股轉跌49點
港股轉跌，恒指最新報17040點，跌49點，國指跌15點，報6002點，科指跌31點，報3404點。
濠賭股今早表現疲弱，銀娛（0027）跌2.4%﹑金沙（1928）跌1%。
科技股方面，人稱B站的嗶哩嗶哩（9626）瀉7.2%。
【09:25】港股高開12點
恒指最新報17102點，高開12點，國指最新報6025點，高開7點，科指最新報3438點，高開1點。
滙豐（0005）最新報64元，高開不足0.1%，友邦（1299）低開0.2%，港交所（0388）平開，渣打（2888）高開0.4%。
汽車股方面，小鵬（9868）低開2.5%﹑蔚來（9866）平開﹑理想汽車（2015）高開0.3%﹑比亞迪（1211）高開0.2%。
科技股方面，阿里（9988）平開﹑美團（3690）低開0.3%﹑騰訊（0700）高開0.5%﹑小米（1810）低開0.1%。
消費股方面，農夫山泉（9633）高開1%﹑潤啤（0291）平開﹑萬洲（0288）高開0.2%。