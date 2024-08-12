內地官媒發文﹕堅決遏制內捲式招商引資　稱亂象制約統一市場優勢

內捲成為觀察近年內地經濟走勢的關鍵詞。內地官方媒體《經濟日報》發表署名「金觀平」、題為《堅決遏制內捲式招商引資》的文章，指招商引資模式正在發生深刻變革，各地招商引資新花樣層出不窮，「內捲」愈演愈烈，種種亂象，制約了全國統一大市場優勢的有效發揮，要堅決遏制。



文章表示，8月1日正式施行的《公平競爭審查條例》明確規定，沒有法律、行政法規依據或未經國務院批准，不得給予特定經營者稅收優惠、特定經營者選擇性等優惠。一系列舉措，旨在打破地方保護和市場分割，促進各類要素合理順暢有序流動，加速建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場。

文章稱，一段時間內，各地拼經濟，上演搶人、搶企大戰，招商引資新花樣層出不窮。但隨着競爭加劇，「內捲」愈演愈烈，招商變搶商、給予超常規優惠等種種亂象，既擾亂市場秩序，又加大地方財政壓力，更難以得到真正且持久的經濟增長預期，制約全國統一大市場優勢的有效發揮。

推動有效市場及有為政府更好結合

招商引資，求的是「引得來、落得下、留得住」。對於如何平衡清理違規政策優惠與地方招商引資、相關企業平穩發展的問題，要加強與企業的溝通，講明政策調整的必要性和合理性，為企業留出緩衝期，避免對生產經營造成較大不利影響。

文章指出，規範地方招商引資法規制度，說到底，還是要處理好政府和市場的關係。這是經濟體制改革的核心問題。要科學界定政府和市場的邊界，推動有效市場和有為政府更好結合，實現資源配置效率最優化和效益最大化，既「放得活」又「管得住」，激發全社會內生動力和創新活力，不斷塑造發展新動能新優勢。