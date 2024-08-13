港股升幅擴大至114點 三桶油上揚 中海油升2.6%｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市於周一（12日）走勢個別，其中道指跌140點，納指則上揚。亞太區股市方面，日本股市假期後今日（13日）重開，早段升約1,000點，曾收復36000點，韓國股市則輕微回落。匯市方面，美元兌日圓企穩147水平。
【09:53】三桶油上揚
港股升幅擴大，恒指最新報17225點，升114點，國指升46點，報6075點，科指升21點，報3451點。
中海油（0883）升2.6%，中石油（0857）升2.5%，中石化（0386）升1.2%。
友邦（1299）升1.8%。
【09:25】港股高開48點
恒指高開48點，報17160點，國指高開16點，報6046點，科指低開1點，報3428點。
科技股方面，騰訊（0700）升不足0.3%，阿里（9988）升0.2%，美團（3690）平開，小米（1810）升0.4%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%，友邦（1299）高開1%，港交所（0388）高開0.2%。
消費股方面，農夫山泉（9633）高開0.5%，潤啤（0291）平開。
中資電訊股方面，中移動（0941）升0.4%，聯通（0762）升0.3%。