港股好淡爭持　最新升33點　新奧能源揚近3%冠藍籌｜持續更新

美國股市於周一（12日）走勢個別，其中道指跌140點，納指則上揚。亞太區股市方面，日本股市假期後今日（13日）重開，早段升約1,000點，曾收復所有上周一（5日）發生股災當日的失地，及重上36000點，韓國股市則輕微回落。匯市方面，美元兌日圓企穩147水平。



【14:40】港股升33點

港股好淡爭持，最新報17144點，升33點；國指報6037點，升8點，科指跌12點，報3417點。

新奧能源（2688）成表現最好藍籌，升2.8%。

【13:35】港股升25點

港股走勢於午後維持輕微升幅，最新報17136點，升25點，國指報6035點，升5點，科指跌4點，報3424點。

濠賭股反彈，金沙（1928）升1.9%。

【12:30】港股半日升17點

港股走勢繼續反覆，半日升17點，報17128點，國指升5點，報6035點，科指跌12點，報3417點，成交額375億元。

手機設備股獲投資者追捧，其中中期多賺4.5倍的丘鈦科技（1475）升13%，中午收市報4.58元。瑞聲（2018）升3.4%，舜宇（2382）升1.9%，信利（0732）跌1%。

能源股亦上揚，中海油（0883）升2.1%，中石油（0857）升0.2%，中石化（0386）升0.4%，神華（1088）升0.5%，新奧能源（2688）升3.2%。

消費股方面，農夫山泉（9633）升0.7%，潤啤（0291）跌3%， 蒙牛（2319）跌1.5%。

科技股方面，阿里（9988）跌不足0.1%，騰訊（0700）升1%，美團（3690）跌1.5%，小米（1810）升1.3%，京東（9618）升0.3%，嗶哩嗶哩（9626）升1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）及渣打（2888）均無升跌，友邦（1299）升1.3%，港交所（0388）跌0.2%。

【11:38】港股轉跌8點

港股轉跌，最新報17103點，跌8點，國指跌4點，報6025點，科指跌19點，報3410點。

能源股逆市上揚，新奧能源（2688）升3.2%，中海油（0883）升2.6%，聯通（0762）升2.2%。

【09:53】三桶油上揚

港股升幅擴大，恒指最新報17225點，升114點，國指升46點，報6075點，科指升21點，報3451點。

中海油（0883）升2.6%，中石油（0857）升2.5%，中石化（0386）升1.2%。

友邦（1299）升1.8%。

【09:25】港股高開48點

恒指高開48點，報17160點，國指高開16點，報6046點，科指低開1點，報3428點。

科技股方面，騰訊（0700）升不足0.3%，阿里（9988）升0.2%，美團（3690）平開，小米（1810）升0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%，友邦（1299）高開1%，港交所（0388）高開0.2%。

消費股方面，農夫山泉（9633）高開0.5%，潤啤（0291）平開。

中資電訊股方面，中移動（0941）升0.4%，聯通（0762）升0.3%。