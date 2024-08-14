醫藥股下挫翰森製藥跌逾4% 港股跌56點 網易跌4.3%｜持續更新
撰文：張偉倫
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美股於周二（13日）高收，其中道指升408點，報39765點，納指升403點，報17183點。亞太區股市方面，日股今日（14日）早段升逾百點。
【11:25】港股跌56點
港股跌幅擴大，恒指跌56點，報17117點，國指跌21點，報6027點，科指跌25點，報3404點。
網易（9999）挫4.3%。
醫藥股向下，翰森製藥（3692）跌4.2%，藥明生物（2269）跌3.5%，藥明康德（2359）跌3.3%，國藥（1099）跌3.3%。
【09:53】港股轉跌10點
港股轉跌，恒指最新報17164點，跌10點，國指最新報6048點，無升跌，科指跌6點，報3422點。
萬洲（0288）升6.3%，中生製藥（1177）升4.7%，百度（9888）升1.8%。
消費股方面，潤啤（0291）升1.7%，百威亞太（1876）升1.6%。
【09:25】港股高開59點
恒指高開59點，報17233點，國指升24點，報6074點，科指升17點，報3447點。
醫藥股今早高開，中生製藥（1177）高開4.4%，石藥（1093）升1.2%，藥明生物（2269）高開0.2%。
科技股方面，今日收市報公布第二季業績的騰訊（0700）平開，報378.6元，將於明日放榜的阿里（9988）高開0.3%，美團（3690）高開1.2%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%，友邦（1299）低開1.1%。
長和系方面，長建（1038）高開0.4%，電能（0006）高開0.5%，長實（1113）低開0.5%。