銀河聯昌指內地專才撐起港租務市場　住宅庫存高量料樓價年內跌5%

本港樓市租務市場熾熱，物業銷售則在撤辣後上衝一段，動能卻未能延續。銀河娛昌發表報告，指出受內地專才需求帶動，住宅租金在今年首7個月累升4.8%，預料全年租金升幅介乎6%至7%。該行亦預期隨著美國在未來12個月減少1厘至2厘，將帶動正利差，推高租金回報並支持中長線樓價。不過新盤存貨量仍高企，預料樓價在今年內下跌5%。



據中原地產數據，本港住宅租金7月份按月再升1.6%，連升5個月，累升5.4%，相反，二手樓價卻持續下跌。銀河聯昌指，租金升幅強勁，因7月是新學年開始前的傳統旺季，而且專才計劃吸引大量內地人來港。

銀河聯昌稱，樓價疲弱與發展商新盤採取低價策略有關，預期未來2至3年約有4.9萬個潛在新單位供應，當中2.2萬個為未出售的庫存，1.5萬個為已取得預售樓花同意書惟尚未推出的單位，1.2萬個為正等待預售樓花同意書的單位。以該行預期今年一手樓銷售1.5萬個單位計，未出售的庫存料要1.5年才能消化。

看好新地長實及恒地

不過銀河聯昌對本港住宅維持正面看法，發展商股偏好新鴻基地產 （0016） 、長實 （1113） 及恒基地產 （0012）。高息股則偏好領展 （0823） 及嘉里建設 （0683） 。