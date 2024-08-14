摩根大通料內地今年GDP僅增4.7%　特朗普上台或拖累2個百分點

摩根大通大中華區經濟研究主管兼中國首席經濟學家朱海斌表示，內地經濟今年在消費放緩，以及內房持續調整拖累經濟等情況下，預計全年GDP 增長僅將有4.7%。這低於官方5%左右的增長目標。



摩根大通預計，內地全年GDP 增長僅將有4.7%，主要受累消費放緩，以至內房持續調整等因素。（REUTERS/Nicoco Chan）

主要受消費及內房拖累

他又預計，明年中國GDP 增長將進一步放緩至4%，若果特朗普上台對中國徵收60%關稅，料將拖累今年對於GDP貢獻為正數的出口，以至於經濟增長表現，對GDP 或有高達2百分點的負面影響，故此中國政府需要出台支持政策去回應。

朱海斌表示，內地正推動經濟轉型，支持經濟政策方面，相信會是溫和逐步推出，包括推動地方政府專項債券餘下額度的發行，同時會分別在第四季及明年首季減息10點子。美國方面，預計聯儲局年尾前將會減息3次，分別在9月、11月及12月減息50點子、50點子及25點子。

左起︰摩根大通大中華區經濟研究主管兼中國首席經濟學家朱海斌、摩根大通首席亞太和中國股票策略師劉鳴鏑。﹙黃浩謙攝﹚

美國年底前減息3次

內房市場方面，他表示，從新屋銷售及房地產投資數據來看，內房市場均未見底，目前仍處於調整期。當中新屋銷售今年預計將繼續錄得雙位數字跌幅，料跌10至13%，明年或會趨於穩定。房地產投資今年料下跌10%，預計明年也會繼續向下調整，料最快至2026年才會接近零或者轉正。

投資市場方面，摩根大通首席亞太和中國股票策略師劉鳴鏑表示，目前來看，MSCI 仍有單位數字的上升空間，美國大選是下半年整體市場面對的奉獻，但會看好公用股、電力股、電訊股、國企內銀，另外還有高速公路及能源股。