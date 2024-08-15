騰訊跌幅收窄重上370元　港股曾失萬七點後倒升逾百點｜持續更新

美國上月通脹數據符合市場人士預期，進一步加強投資者對聯儲局於下月議息會議憧憬，美股三大指數於周三（14日）悉數高收。道指升242點，報40008點，反映科技股走勢的納指則倒升4點收市。亞太區股市方面，日本股市於今日（15日）早段揚逾百點。匯市方面，美元兌日圓輕微回落，澳元兌美元則跌0.14%。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油升0.19%，紐約期金升0.31%。



【10:35】轉跌為升 聯通揚近3%

港股今早走勢反覆，一度跌穿17000點，其後轉升，最新報17224點，升111點。

騰訊（0700）收窄至0.5%，重上370元，報371.8元。

聯通（0762）升2.9%，招行（3968）升3.6%。

【09:46】港股跌幅收窄至55點

港股跌幅收窄，恒指最新報17057點，跌55點，國指跌18點，報6006點，科指跌31點，報3364點。

網易（9999）逆市升2.4%，中移動（0941）及中銀（2388）分別升0.2%。

【09:25】港股低開105點

恒指最新報17008點，低開105點，國指最新報5988點，低36開點，科指最新報3371點，低開23點。

騰訊（0700）季績較預期理想，但今早股價仍開2%，報3662元。將於今日收市後公布季績的阿里（9988）低開0.8%。其他科技股方面，美團（3690）低開0.2%，小米（1810）低開1.1%，京東（9618）低開0.2%。

長和系方面，長和（0001）高開0.1%﹑長實（1113）高開0.2%，將於下周一（19日）在倫敦第二上市的長建（1038）低開0.4%，電能（0006）低開0.9%。

消費股方面，農夫山泉（9633）低開1.2%﹑潤啤（0291）平開﹑蒙牛（2319）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%﹑友邦（1299）低開0.5%﹑港交所（0388）低開0.8%。