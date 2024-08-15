長和中期少賺9%至102億元　派息68.8仙　李澤鉅稱核心業務穩健

長和（0001）公布截至今年6月底中期業績，期內股東應佔溢利按年跌9%至102.05億元，派息68.8仙，按年跌9%。



期內收益2,324.66億元，按年升3.9%，除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為634.22億元，按年升3.7%，除稅﹑息前溢利（EBIT）為309.55億元，按年增加4.5%。

公司又指出，上半年來自港口及相關服務收益215.94億元，按年增加9%，EBITDA及EBIT分別增加22%及33%至79.38億元及57.85億元。旗下經營的293個泊口，共處理4,230萬個20呎標準箱，按年升7%。

零售業務方面，截至今年6月底於28個市場經營1.65萬家店舖，按年增加2%。部門收益按年增加3%至914.69億元，按年增加3%，EBITDA及EBIT分別為70.89億元及54.33億元。

電訊業務方面，CK Hutchison Group Telecom於上半年收益為429.34億元，按年增加3%，EBITDA及EBIT分別為117.32億元及18.22億元，以呈報貨幣計算按年增加17%及444%。

長和主席李澤鉅出席網上業績發布會。

主席李澤鉅於業績報告內指出，儘管上半年整體經濟趨勢隨著通脹降溫而持續回穩及一致逐步增長，惟地緣政治局勢及全球金融狀況仍然兩極分化。中東危機不斷升級、紅海貨運遇襲、烏克蘭戰事連綿以及北非與 亞洲浮現衝突風險，再加上貿易緊張加劇，均增添不明朗因素。近期全球股市及債券市場動盪進一步顯示金融市場之風險普遍攀升。

他指出集團於上半年克服障礙，從英國與歐洲能源及生產成本上漲之累積效應，美國緊縮貨幣政策導致美元轉強所帶來之影響，以至東盟以外亞洲各國之消費者需求持續疲軟。儘管如此，綜觀全局，集團在此等情況下已達致合理盈利水平，保持穩健之基本財務狀況至關重要。

他又表示儘管前景不明朗且缺乏一次性交易及庫務收益，惟集團之業務因地域多元化可平衡各行各業及國家之上下行周期，在營運方面仍然保持韌力，令其核心業務整體基本表現穩健並產生穩定之現金流。集團將繼續為股東物色可增加長遠價值之交易選項，並將致力加強其資產負債表及整體財政狀況。審慎之財務、流動資金及現金流管理一直為集團之首要目標，與此同時，保持靈活之財務策略將確保集團於維持強大基本財政狀況之際，持續為股東締造回報。