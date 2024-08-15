長實李澤鉅：不敢賭香港市場長遠差　邊個賭香港長期差都錯

長實（1113）主席李澤鉅出席分析員會議時表示， 對樓市前景沒有水晶球，一直都會因應市場情況推盤，過去香港經濟經歷不同周期，但他強調，「不敢賭香港市場長遠差，過去歷史話我們知邊個賭香港長期差都錯。」



他又指出，如果香港有好的投資機會，公司會很容易用國際資產籌集資金返回香港。「簡單來説，因爲我們有國際資產，所以當香港或内地有龐大的投資機會時可以有能力隨時動用大量資金回來進行投資。」

至於提到長江集團中心二期出租務情況時，李澤鉅指出當市道出現復甦時，出租率便會理想。

談及酒店業務時，他指出上半年香港酒店業務收益為8.53億元，又指出各界已致力於吸引旅客前往香港。至於整體經濟前景，李澤鉅指出目前仍受到高利率因素，經濟仍具挑戰。管理層又指出隨著英國減息，相信有助公司業務發展。

長實上半年減派息9.3%，李澤鉅指，派息減少主要與業績下跌有關，強調長實股價仍較資產淨值存在折讓

上半年賺86億元按年跌16.5%

長實（1113）公布，上半年股東應佔溢利為86.03億元，按年跌16.5％，投資物業重估前溢利減少11.2%至67.26億元，每股溢利2.44元，派中期息0.39元，按年少9.3%。

主席李澤鉅表示，於2024年，地緣政治壓力及貿易衝突將持續為全球經濟帶來各種挑戰。預期多個主要經濟體的增長動力表現、貨幣政策與息率走向於下半年仍有所差異。際此多變之政經局面，環球營商環境將繼續受到影響。