阿里巴巴｜集團預告納入港股通時間表　料多數業務2年內盈虧平衡

阿里巴巴（9988）公佈截至6月底止首財季業績，經調整淨利潤（non-GAAP）錄得406.9億元（人民幣，下同），按年挫9%，勝於預期。業績會中，阿里梳理納入港股通的潛在時間線，會在8月22日舉行的股東大會中待股東批准相關提案，若成事則8月底完成主要上市地將改變，其後履行交易所納入港股通程序。



而電商與AI發展，成為大行今次的核心關注點。公司首席執行官吳泳銘表示，未來的幾個季度中，預計淘天CMR的增速會逐漸匹配GMV的增速。而阿里雲，其預計來自集團外的客戶營收在下半財年可恢復雙位數增長，公司將延續當下的節奏投資AI，即未來數季將維持較高水平的資本支出。



8月22日股東大會見分曉 最快月底完成雙重主要上市

上財季放榜時，公司預告預計將於8月底完成雙重主要上市，今次阿里明確梳理時間線，在8月22日舉行的股東大會中，需要廣大股東批准相關提案，若成事則8月底完成主要上市地轉變，獲得港股通入場券，其後履行交易所程序。

而按市場預料，根據慣常港股通調整生效安排，每半年調整一次，生效時間為每年九月第一個周五收盤後緊接的首個交易日。以今年時間推算，則九月第一個周五為9月6日，因此市場普遍估計，阿里或最快9月9日的星期一，得以納入港股通，吸引北水買盤力量。

阿里指，若8月22日舉行的股東大會批准，則8月底可完成主要上市地轉變。（資料圖片）

淘天三大突破料未來數季齊發功 令CMR漸匹配GMV增速

回歸今次業績，期內淘天集團收入1133.73億元，按年跌1%，但線上GMV以按年高單位數增長，訂單量就按年雙位數增長。吳泳銘表示，已經開始有節奏推進商業化進展的速度，其中包括新型廣告產品「全站推廣」，希望通過算法能力的提升，提升平台流量利用率和商品轉化效率，預計在未來數季度中CMR的增速會逐漸匹配GMV的增速。

其續指，淘天當前的優先級，仍是用戶體驗，但已從三大方面提出新突破。首先即以直播、百億補貼等新的產品形態，帶來高的用戶復購率；其次則通過新的廣告產品，在流量渠道進行有效的對接接入；最後則是增加廣告的行業覆蓋及數量。

吳泳銘表示，4月上線「全站推廣」後，預計在推出的6至12個月後，將上述三大突破逐漸結合，12個月後得以完美配合。而首席財務官徐宏補充稱，淘寶、閒魚等平台9月開啟將收取商家服務費，預計在9月以後的7個月內逐漸貢獻收入，不過也會充分考慮中小商家，若GMV不達標準的商家，平台則考慮全額退還或幫助其拓展客戶群。

而面對消費情緒疲弱的宏觀環境，吳泳銘表示，淘天的消費者層次複雜，公司致力於在好商品、好價格、好服務三個維度投資用戶體驗，因此針對不同的消費層次，其認為可以提供不同維度的體驗。而問及退貨率，阿里表示，退貨體驗也是消費者體驗的一部分，目前阿里旗下退貨率低於行業平均水平，並不擔心商家在平台投放的意願。

吳泳銘預計，在未來數季度中CMR的增速會逐漸匹配GMV的增速。（資料圖片）

客戶AI預算顯著擴張 料自集團外客戶營收恢復雙位數增長

而雲及AI業務的增長，成為今次業績中一大吸睛的增長點，頗具盈利的想象空間。阿里雲整體收入（不計來自阿里併表業務的收入）按年增長超過6%，由公共雲業務的雙位數增長和AI相關產品的採用量提升所帶動，而AI相關產品收入持續錄得三位數同比增長。公司預計，來自集團外的客戶營收在下半財年可恢復雙位數增長。

吳泳銘表示，當前該分部超過一半以上的增速帶動，都來自AI產品的營收，且雲上企業客戶，在今年的AI預算，反而顯著擴大，基於數字化的企業，視AI為必須的需求，因此客戶對數字化的投入不會降低，且其表示，阿里是國內唯一同時提供開源模型和AI雲服務的廠商。

不過從資本開支而言，財季資本開支翻倍有餘，不過阿里表示，大部分算力上架後都會比較滿負荷地產生收入，投資回報率可觀，預計將延續當下對AI的投資節奏，維持較高水平的資本開支。

阿里雲分部下，AI相關產品收入持續錄得三位數按年增長。（資料圖片）

強調商業化能力 預計大部分業務未來1至2年內漸盈虧平衡

阿里從今年伊始，即拋售非核心資產，強調商業化盈利能力。吳泳銘今次表示，除卻淘天、雲等業務，將會提高其他業務商業化能力的優先級，本季度已初見勢頭，如國際電商Lazada，7月EBITDA就首次轉正。其預計大部分業務將會在未來1至2年內，陸續盈虧平衡，並逐漸開始貢獻規模化的盈利能力，餓了麼、高德等即為例子。

而期內經營活動現金流淨額為336.4億元，按年下降26%，自由現金流也降56%至173.7億元，阿里解釋稱，營運資金變化，部分原因在於公司故意縮小一些業務規模，例如淘天直營，是主動的選擇，是為提振效率。